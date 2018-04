Rigamonti: "Hay que erradicar esta locura que llaman folclore del fútbol"

El ex arquero de Sportivo Belgrano y actual de Vélez se mostró muy enojado con los hinchas que le tiraron bombas en el partido ante Colón y obligaron a la suspensión del partido. "Es inentendible", dijo.

Otra vez los violentos pararon un partido de fútbol arrojando bombas de estruendo al campo de juego. Fue en el partido entre Colón y Vélez Sarsfield y esta vez el que más lo sufrió fue el arquero César Rigamonti, ex arquero de Sportivo Belgrano y actual guardameta de Vélez, a quien las bombas lo dejaron aturdido.

"Es una vergüenza inentendible. Es la sociedad en la que estamos, lamentablemente se hace común y es una vergüenza. Venimos a jugar un partido de fútbol, a lo que tiene que ser una fiesta, un show, más allá del resultado. Es inentendible lo que hace la gente", disparó el cordobés.

#TNTSports | "Es una vergüenza, esto debería ser una fiesta. Hay que erradicar esta locura a la que llaman folclore del fútbol", indignado César Rigamonti tras la suspensión del partido.

"Esperemos que se tomen las medidas que se tengan que tomar y de una vez por todas se erradique esta locura que hay en el fútbol que le llaman folclore, y la verdad no tiene nada de folclore. Tendría que ser un show para la gente que paga su entrada, para la gente que viene a disfrutar de una pasión como es el fútbol, pero no con esta locura de tirar cosas o tratar de agredir al contrario. No sé qué quieren demostrar", agregó.

#TNTSports | Era obvio: segunda bomba de estruendo que arroja la hinchada de #Colón, esta vez mucho más cerca de Rigamonti. El arquero de #Vélez queda aturdido. El árbitro Merlos paró el partido para hablar con la policía.

