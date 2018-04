Lula no se entregó y negocian su arresto para el sábado o lunes

El ex mandatario está refugiado en la sede del Sindicato de Metalúrgicos, en San Pablo. Podría entregarse este sábado.

La defensa del ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva apeló este viernes a la noche al Supremo Tribunal Federal (STF) para evitar su detención bajo el argumento de que no se agotaron todos los recursos procesales. Lula pasaba la noche en el Sindicato de Metalúrgicos de San Pablo, donde se mantenía rodeado por una multitud horas después de las 17, hora en que venció el plazo establecido por el juez Sergio Moro.

Este sábado asistiría, en ese edificio, a una misa en memoria de su fallecida esposa, Marisa Leticia. Después, podría entregarse si avanzan negociaciones con la Policía Federal.

En el recurso, la defensa del ex mandatario dice que la orden de detención de Lula violó el régimen procesal ya que no se habían agotado los trámites.

La Cámara de apelaciones de Porto Alegre decidió saltearse estos pasos de rigor y envió el caso a Moro, que en cuarenta minutos emitió la orden de detención.

Esta apelación de último momento recayó en el juez Edson Fachin, uno de los que rechazó el habeas corpus de Lula el pasado miércoles.

Se entregaría el sábado

"Lula no irá hacia el matadero con la cabeza gacha", afirmó por la tarde Antonio Batocchiono, uno de los abogados del líder opositor brasileño.

El letrado dijo en declaraciones a Folha de Sao Paulo que Lula "no ofrecerá resistencia" cuando la Policía Federal lo busque para cumplir la orden de prisión.

Además, el líder del PT dejó un mensaje para sus seguidores: "Voy a convertirme en un símbolo de la resistencia de los trabajadores".

La presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, djo que Lula no incumplió la ley al no entregarse. "Lula optó por no ir a entregarse a Curitiba. Todos saben donde está, está aquí, con el pueblo", dijo Hoffmann

"Se abrió un canal de negociación frente a la Policía Federal", dijo a Telám Marcio Pochmann, presidente de la Fundación Perseu Abramo y economista del Partido de los Trabajadores que estuvo en el primer piso del sindicato reunido con el ex presidente Lula.

El juez Moro no considera todavía prófugo a Lula ya que ahora le corresponde a la Policía Federal ejecutar la orden de prisión.

Fuente: Rosario3/Agencias.