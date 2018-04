Otro mal que golpea a la ciudad: crece la violencia familiar

La problemática de la inseguridad vial que se llevó la vida de nueve personas fue foco de los principales titulares periodísticos y de las discusiones políticas desde comienzo de año. Sin embargo, no menos trascendente y llamativo es la inquietante cantidad de casos de violencia familiar que se vienen registrando en este 2018: aumentaron las denuncias diarias pero todavía se aguardan por políticas efectivas para tratar esta situación, pese a los anuncios de un Polo Integral para la Mujer.

Según registros de la Policía Departamental, solo en estos primeros tres meses se radicaron 197 denuncias que se enmarcan en la ley provincial 9283 de violencia familiar, con un pico llamativo de denuncias en marzo, con 78 actuaciones. En enero se computaron 47 casos y 72 en febrero.

Estos números dan un promedio de dos casos de violencia familiar por día, algo muy preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que en el primer semestre de 2017 solo se registraba uno. A esto se agregan los casos que no llegan a la Policía por temor de las víctimas. Según especialistas consultadas por este medio y que trabajan en la temática, hay al menos cuatro casos por día en nuestra ciudad.

De la ciudad y localidades aledañas

Por su parte, el Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar recepta casos de San Francisco y localidades aledañas. Según datos de este organismo informados a El Periódico, desde el 1 de enero de 2018 hasta el 5 de abril del corriente recibió 376 denuncias por violencia doméstica, lo que da un promedio de cuatro diarios en toda la región. La mayoría se registran en nuestra ciudad.

Por otra parte, desde el Juzgado precisaron que se encuentran activos 53 dispositivos salva o botones antipánico-algunos se mantienen y otros se dan de baja cada tres meses-. Un dato que llama la atención es que son dos los hombres que solicitaron y tienen estos dispositivos.

Al aguardo de anuncios

Mientras el fenómeno crece en San Francisco y la región, se aguardan novedades con respecto a uno de los anuncios del intendente Ignacio García Aresca de poner en funcionamiento un Polo Integral de la Mujer y Centro Multidisciplinario para la Atención de la Víctima de Género, a través de un convenio entre el Gobierno provincial y la Municipalidad.

El espacio funcionará en la Casa del Niño -Avellaneda 626-, donde se recibirá a la mujer en situación de violencia con un equipo de profesionales que la acompañará para abordar su situación. En un futuro se pretende que también contenga un albergue.

Sin embargo, todavía el lugar se encuentra en obras y no hubo anuncios sobre una posible fecha de apertura.

Un proyecto rechazado

Semanas atrás, la mayoría del Concejo Deliberante-Unión por Córdoba- rechazó un proyecto de ordenanza del bloque Mejor San Francisco que le solicitaba a la Secretaría de Inversión y Hábitat de la Municipalidad que reserve un 3% de la cantidad de viviendas promovidas bajo su órbita, con recursos municipales, provinciales o nacionales, para ser destinados a mujeres víctimas de violencia doméstica.

La concejal Claudia Lenis había defendido su proyecto diciendo: “Se han incrementado los casos de violencia doméstica, se hacen los pasos procedimentales que se deben hacer pero después las mujeres se encuentran sin un montón de soluciones y uno de los grandes factores tiene que ver justamente con el lugar donde habitar”.

Según Lenis, muchas mujeres víctima de violencia doméstica no pueden decidir irse de sus casas al no tener otro lugar. “Una política de Estado implica pensar en cuestiones de la salud, laborales y habitacionales, acompañadas por la cuestión judicial, sino todo queda en la nada. En la actualidad el municipio solo ofrece una salida momentánea, de alquilar una habilitación en un hotel, pero no es una solución”.

El bloque de Mejor San Francisco solicitaba que el 3% de 238 viviendas del plan Procrear fueran destinadas a mujeres en condiciones de violencia. Sin embargo, el proyecto, con fuertes cruces entre concejales de la oposición y oficialismo, fue rechazado.

Charlas en la zona

En concordancia con el aumento de casos de violencia familiar en nuestra ciudad y zona, Andrea Carrasco, coordinadora del proyecto “Basta de Violencia Doméstica”, ha sido convocada para brindar sus talleres en localidades cercanas. Ya brindó su primera charla en Freyre y en otras ciudades están pidiendo su presencia.

“Estoy trabajando mucho en los talleres y en la prevención. Nos están solicitando desde diferentes localidades. Estuvimos en Freyre y tenemos que volver el próximo mes-le dijo a El Periódico-. Es muy importante que estas ciudades se vayan abriendo a trabajar esta problemática. Estamos en una zona de sociedades muy patriarcales, donde todavía estas situaciones son tema de mucho tabú. Que se realicen estas actividades ayuda a romper mitos y a que las mujeres se animen a expresar lo que les pasa”.

Andrea Carrasco fue convocada para llevar sus talleres a la zona.