Complejo Los Cardos: este sábado continúa la actividad

Torneo Apertura - Liga del Oeste - 7ª fecha

Cancha 2:

15:45: Colegio De Abogados Vs. Carniceria Santa Rita

Cancha 4:

13:20: Passamonte Comercial Vs. Peña Boquense

14:45: Ocampo Automotores Vs. Gaseosas Secco

16:00: Verduleria Los Turquitos Vs. Transporte Silvio

Cancha 6:

13:20: Bar La Pepa Vs. Tool Shop

16:00: Martinuzzi Muebles Vs. Mdr Peluqueria

Cancha 8:

13:20: Calzados Larry Vs. Los Retirados

Cancha 10:

13:20: Deportivo Cronopio Vs. Zf Sachs

14:45: Siempre Verde Vs. Cena Srl

16:00: Nutricion Superior Vs. Empresa Romero

17:15: Bianchi Cueros Vs. La Doblada

Cancha 11:

13:20: Kiosco Choly Vs. Lacteos Santa Maria

14:45: Carniceria Correa Vs. Surrbac

16:00: Boero Romano Vs. Carniceria Mary

17:15: Bar 1516 Vs. Plumita

Cancha 12:

13:20: Transporte Acosta Vs. Agrosistemas

14:45: Cordoba Motos Vs. Dep.Cbse

16:00:Vecinal Barrio Parque Vs. Defensores Del Viejo Almacen

17:15: Desamparados Vs. Central Service

Cancha 13:

13:20: Las Leyendas Vs. Don Beto

14:45: Piraña Vs. 9 De Julio

16:00: Bochini Vs. Karikal

17:15: Ab Trofeos Vs. Dompe Repuestos

ZONA A PRIMERA PJ PTOS ZONA B PRIMERA PJ PTOS SURRBAC 6 12 DEF.VIEJO ALMACEN 6 10 CARNICERIA CORREA 6 9 PASSAMONTE COMERCIAL 6 9 CARNICERIA MARY 6 8 PEÑA BOQUENSE 6 8 GASEOSAS SECCO 6 8 VECINAL BARRIO PARQUE 6 8 TRANSPORTE ACOSTA 6 7 CORDOBA MOTOS 6 7 OCAMPO AUTOMTORES 6 7 BAR LA PEPA 6 6 COLEGIO DE ABOGADOS 6 6 CENTRAL SERVICE 6 6 BOCHINI 6 6 BOERO ROMANO 6 5 AGROSISTEMAS 6 5 TOOL SHOP 6 4 9 DE JULIO 6 5 DEP.CBSE 6 4 KARIKAL 6 4 DESAMPARADOS 6 4 PIRAÑA 6 2 LAS LEYENDAS 6 4 CARNICERIA SANTA RITA 6 0 DON BETO 6 2

ZONA A SEGUNDA PJ PTOS ZONA B SEGUNDA PJ PTOS CALZADOS LARRY 6 9 LACTEOS SANTA MARIA 6 10 LOS RETIRADOS 6 9 MDR PELUQUERIA 6 10 VERDULERIA LOS TURQUITOS 6 8 KIOSCO CHOLY 6 10 NUTRICION SUPERIOR 6 7 DEPORTIVO CRONOPIO 6 8 BIANCHI CUEROS 6 7 CENA HNOS 6 7 DOMPE REPUESTOS 6 6 ZF SACHS 6 6 BAR 1516 6 5 SIEMPRE VERDE 6 4 TRANSPORTE SILVIO 6 4 TIGRE 6 4 AB TROFEOS 6 4 MARTINUZZI MUEBLES 6 4 PLUMITA 6 4 LA DOBLADA 6 3 EMPRESA ROMERO 6 2 FRAMMA 6 2

Torneo Apertura Liga Libre 6ª Fecha

Cancha 2:

13:30: Atlas La Otra Pasio Vs. Paso A Paso

14:30: Aston Birra Vs. La Barberia

17:00: Barrilete Cosmico Vs. Atilrra

Cancha 4:

17:00: Cordoba Motos Vs. Los Amigos De Manu

Cancha 7:

13:30: Los Sicarios Vs. Everton

14:30: Torino Vs. La Union

16:30: Deportivo Peñarol Vs. Luzby

Cancha 8:

14:45: Atlas Fc. Vs. Quilmes

15:45: Invictos Vs. Electricidad Ferreyra

16:45: Gob. Insumos Vs. Los Gorilas

ZONA A PJ PTOS ZONA B PJ PTOS ASTON BIRRA 5 9 PASO A PASO 5 8 LA BARBERIA 5 8 ELECTRICIDAD FERREYRA 5 8 ATILRA 5 8 QUILMES 5 7 BARRILETE COSMICO 5 7 LOS AMIGOS DE MANU 5 6 LOS SICARIOS 5 6 LOS GORILAS 5 6 TORINO 5 6 CORDOBA MOTOS 5 6 LA UNION 5 5 ATLAS LA OTRA PASION 5 6 FUI A LA PELOTA 5 3 INVICTOS 5 4 LUZBY 5 1 ATLAS FC 5 3 DP SOLUCIONES 5 1 EVERTON 5 1 DEPORTIVO PEÑAROL 5 0 GOB INSUMOS 5 1

Torneo Apertura Liga +40 – 6ª fecha

Cancha 1:

14:00: Graduados Vs. Tresca

15:00: Distribuidora Patrignani Vs. Motores Adas

16:00: Proveduria Mumi Vs. Barbero Joyas

17:00: Calzados Las Familia Vs. La Union For Ever

Cancha 6:

14:45: Larrea Construcciones Vs. El Tanito

17:00: Colonia Anita Vs. Barrio Roque Saenz Peña

Libre: Defensa Y Justicia