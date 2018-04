Comenzó la vacunación antigripal en los centros públicos

Esta semana se lanzó en San Francisco la campaña de vacunación antigripal. Días atrás se inmunizó a personal del área de salud y, en tanto, desde la próxima semana, se comenzará a vacunar a los grupos de riesgo.

La doctora Verónica Pepino, vicedirectora del Hospital Iturraspe y jefa del Servicio de Epidemiología del centro asistencial, explicó que dentro del grupo de riesgo están contempladas las embarazadas, en cualquier trimestres de la gestación, las puérperas (hasta 10 días después del puerperio), bebés de entre 6 meses y 2 años, personas inmunosuprimidas o con algún tratamiento pulmonar importante, diabéticos y mayores de 65 años.

Días y horarios

A partir de la próxima semana, las personas antes mencionadas podrán recibir su dosis en el hospital los días martes y jueves desde las 7.30. También en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y en la Asistencia Pública en los horarios establecidos por cada lugar.

Continúa el trabajo contra la fiebre amarilla

Asimismo continúa la vacunación contra la fiebre amarilla. En este caso, en el hospital se atiende a los interesados los martes y jueves desde las 9 previa inscripción, por cuestiones organizativas, que puede realizarse a través del teléfono (03564) 443718/19.

Pepino confirmó que en este último tiempo las zonas de riesgo han aumentado. “Antes era el Estado de Río de Janeiro y Bahía. Dentro de Río de Janeiro se incluía Isla Grande, que fue donde hubo más casos y muchos muertos. Se suman Santa Catarina y Río Grande Do Sul”, explicó.

Recomendaciones

La doctora brindó algunas recomendaciones sobre la colocación de la dosis.

En ese sentido se refirió a las personas mayores de 60 años: “La vacunación de la fiebre amarilla en mayores de 60 años no está contraindicada pero requiere ciertas precauciones por las reacciones adversas que tiene. Si la persona tiene más de 60 años y un certificado que avale que puede ser vacunada, va a ser vacunada. Si no tiene un certificado médico no podemos vacunar. Uno le tiene que aconsejar que no viaje”.

Y dio consejos para las mujeres embarazadas: “Sucede lo mismo con las embarazadas, porque no las podemos vacunar, porque es una vacuna de virus vivos y puede hacer reacciones fetales. Con la obligación de cuidarla a ella y al resto de la gente tengo que recomendarle que no viaje, porque puede traer la enfermedad y no sabemos cómo va a ser el comportamiento en ella”.

Salvando estos grupos, puede vacunarse cualquier persona, desde niños mayores de un año.

Ante la aparición de casos de sarampión

Días atrás se conoció el caso de una beba de ocho meses de Buenos Aires, que fue diagnosticada con sarampión. Ni la menor ni su familia viajaron a alguna zona en alerta por el brote de esa enfermedad y, hasta el momento, ninguna de las personas que asisten al jardín donde concurre la pequeña presentó algún síntoma relacionado con esa enfermedad viral.

Sobre este tema se expresó también la especialista en epidemiología y recordó que el sarampión es una patología viral y que hace desde el 2000 que en Argentina no se presentan brotes autóctonos o importantes. Sí se han receptado, comentó la doctora, casos importados, los que generalmente se dan en épocas en que se hay grandes movimientos turísticos, como por ejemplo en época de los mundiales de fútbol o de los Juegos Olímpicos, en que se reúnen personas de distintas partes del mundo, algunas de ellas en donde el sarampión aún no está erradicado.

“Hace años que venimos trabajando en la erradicación del sarampión. Para nosotros es un alerta más que importante. Por eso se está haciendo hincapié, a raíz de este caso que hubo en Buenos Aires. Por ahora no se ha encontrado un nexo epidemiológico para decir que el caso es importado, se está trabajando en terreno para ver si pudo haber habido algún contacto, teniendo en cuenta el brote que hay en Venezuela, que es muy grande, para ver si hubo alguien que a través de las vías respiratorias le haya podido contagiar a esta beba de 8 meses el sarampión. Cabe recalcar que esta beba no estaba vacunada pero porque no le corresponde recibir la vacuna”, explicó sobre el caso.

Coordinar estrategias

La profesional mencionó que conocida la noticia, desde el área de Epidemiología del hospital Iturraspe y desde los ministerios de Salud, tanto Nación como de la Provincia, han estado en contacto para coordinar estrategias a implementar.

“La estrategia va a ser controlar los carnés. Como estamos en plena época de vacunación de fiebre amarilla lo que se hace también, teniendo en cuenta que ha habido casos aislados en Brasil y que mucha gente está viajando a Brasil, es esa”, agregó.

La “triple”

Sobre este tema, Pepino explicó: “El niño de 1 año tiene que tener una dosis colocada de triple viral. Entre los 5 y 6 años, con el ingreso escolar, el niño ya tiene que tener dos dosis de triple viral o doble viral”.

Y explicó que el personal de la salud también tiene que certificar dos dosis.

En tanto, en el caso de las personas que están por viajar, aclaró la doctora, independientemente del lugar que sea, si se conoce que hay casos, por lo menos deben tener una dosis de triple viral. Si la persona no recuerda haberla recibido, debe colocársela. Frente a esa circunstancia en donde queda la duda no está de más, por más que uno ya tenga dos dosis. Porque nos ayudan a proteger a la población”.