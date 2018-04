Sportivo Belgrano quiere seguir avanzando

Este domingo Sportivo Belgrano recibe a Atlético Paraná en el marco del partido de vuelta de la segunda fase de la Reválida. El equipo de nuestra ciudad viene de igualar 1 a 1 en el cruce de ida dejando la serie abierta para la definición en el Boero donde se mantiene invicto.

En caso de repetirse un empate, cualquiera sea la cantidad de goles, la definición se dirimirá desde el punto del penal.

Vuelve JP10 y regresa al 4-2-3-1

En Paraná, Giaccone puso tres volantes centrales: Nievas, Pérez y Mazzola, con el objetivo de corregir el retroceso, mejorar en la recuperación y sostener el equilibrio. Pero en San Francisco el entrenador sabe que la “verde” tiene que ser protagonista en la tenencia del balón y la generación de oportunidades, es por eso que retornará a la titularidad Juan Pablo Francia y volverá a utilizar el esquema 4-2-3-1. Está claro que en el Boero se piensa más en el arco del frente.

Afuera el goleador

Juan Manuel Aróstegui sufrió un microdesgarro en el partido de ida en Paraná y estará, al menos, 21 días afuera de las canchas. Sería reemplazado por Fernando Catube o Ezequiel Gaviglio, aunque todo parece indicar que sería el primero. El entrenador lo decidirá en la práctica del sábado por la mañana.

Dos cambios obligados

Julián Fernández y Marcos Pérez llegaron a la décima amarilla, por lo tanto no podrán jugar el domingo. Giaccone analizó la posibilidad de que jueguen Moreno o Bringas, sin embargo Jonathan Mazzola ganaría la pulseada en el medio campo y acompañará a Miguel Nievas Escobar. En tanto, Nahuel Rodríguez reemplazará a Fernández en la zaga central.

¿Qué pasó la última vez en San Francisco?

29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 – 3ª FECHA

Sportivo Belgrano 3 – 2 Atlético Paraná

[35 min] Rodrigo Cháves (SB)

[57 min] Nicolás Ledesma (AP)

[73 min] Juan Manuel Aróstegui (SB)

[79 min] Nicolás Ledesma (AP)

[85 min] Nahuel Rodríguez (SB)

Previa

Sportivo Belgrano: Federico Cosentino; Rodrigo Cháves, Martín Zbrun, Nahuel Rodríguez y Fernando Ponce; Miguel Nievas Escobar y Jonathan Mazzola; David Muller, Nicolás Capellino, Juan Pablo Francia y Fernando Catube (o Gaviglio). DT: Ariel Giaccone

Atl. Paraná: Sergio Correa; Lucas Sanabria, Raúl Albornoz, Tomás Machado, Maximiliano Piris; Pablo Lencioni; Gerardo Corvalán, Leandro Mansilla, Alexis Ekkert; Enzo Noir y Nicolás Ledesma. DT: Fernando Benítez.

Árbitros: Carlos Córdoba. Mariano González (1ª asist.) y Enzo Silvestre (2ª asist.).

Hora: 19.15

Todos los cruces de la Reválida (vuelta)

[0-1] Crucero del Norte vs Huracán de Las Heras - domingo 15 hs

[0-1] Deportivo Roca vs Deportivo Madryn - domingo 16 hs

[0-1] Sp. Desamparados vs Gimnasia y Tiro - domingo 16 hs

[0-0] Chaco For Ever vs Villa Mitre - domingo 16.30

[1-1] Alvarado vs San Jorge de Tucumán - domingo 17 hs

[2-0] Sarmiento vs Ferro de Gral. Pico - domingo 19 hs