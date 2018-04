Boxeo en El Tala: José "chinito" Acevedo choca con Sergio “Chocolate” Blanco

Este viernes, en el estadio "Luis Ferreyra" de El Tala, José “Chinito” Acevedo enfrenta a Sergio "Chocolate" Blanco en un combate pactado a seis asaltos de la categoría Ligero.

Acevedo lleva 5 victorias consecutivas en el profesionalismo y esta noche buscará estirar su racha ante el cordobés Blanco.

La velada comenzará a las 21.30 y tendrá 5 combates preliminares amateurs donde se presentarán los san francisqueños Richard Núñez, César Espinosa, Máximo Núñez y Maximiliano Oddi.

Programación de la velada

1ª pelea: Richard Núñez (San Francisco) vs. Maximiliano Albarracín (Santa Fe) 60kg.

2ª pelea: César Espinosa (San Francisco) vs. Ricardo Hugoirti (Las Varillas) 64kg.

3ª pelea: Máximo Núñez (San Francisco) vs. Jesús Ovando (Santa Fe) 60kg.

4ª pelea: Cristian Beltrán (Las Varillas) vs. Leonel Aquino (Santa Fe) 75Kg.

5ª pelea: Maximiliano Oddi (San Francisco) vs. Mariano Farías (Santa Fe) 64Kg.

6ª pelea: Adrián Tello (Las Varillas) vs. Gustavo Chazarreta (Córdoba) 69Kg.

Profesional

José Acevedo vs Sergio Blanco (Ligero)