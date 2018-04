Para blanquear costos, Epec se dividirá en tres

El gobernador de Córdoba presentó ayer las líneas generales del nuevo marco regulatorio de la energía eléctrica, que en dos meses será enviado a la Legislatura y que, según aspiran en la Provincia, regirá desde el segundo semestre. Juan Schiaretti habló de “ineficiencia en el sistema de prestación”, que este nuevo esquema intentará corregir.

El principal cambio es que cada uno de los que participan en la boleta final de energía que paga el usuario tiene que transparentar sus costos, sea Epec o las 204 cooperativas que distribuyen en el interior. Algo de ese espíritu se implementó ya con los municipios: la tasa de alumbrado, sólo hasta el costo del alumbrado. Con el nuevo esquema, se podrá saber con precisión cuánto le cuesta a Epec generar y cuánto transportar dentro de la provincia y cuánto cuesta la distribución, sea en manos de las cooperativas o de la propia Epec.

“Si hay algo en lo que tienen razón las cooperativas es en que no es transparente el sistema y no pueden saber con certeza cuánto cuesta el transporte”, admite Fabián López, ministro de Aguas, Ambiente y Servicios Públicos.

Para eso, Epec ya está avanzando con la división contable de la empresa en tres unidades de negocios separadas: generación, transporte y distribución. “Va a quedar expuesto lo que tenga que quedar expuesto”, reconoce López.

Cuentas a la vista

Será una manera clara de cotejar con otras empresas, públicas y privadas, que hacen lo mismo que Epec, cuán lejos (o no) está la empresa estatal de la tarifa promedio que se cobra en otras provincias.

A nivel nacional, tanto la generación mayorista como el transporte en las redes de alta tensión por todo el país tienen el mismo precio para todos, sin ninguna contemplación para Buenos Aires, como tanto cuestionó Schiaretti.

Ahora la tarea será puertas adentro. La Provincia pretende implementar también una tarifa única de transporte para todas las cooperativas y sí dejar librado a los costos de cada distribuidora la parte final de la boleta. Para eso, fijará una “tarifa testigo”, que surgirá de estudios técnicos en los que ya está trabajando en colaboración con la Universidad de Río Cuarto. Si bien todo está bajo revisión, podría haber una tarifa testigo por cada uno de los seis grupos en los que están agrupadas las cooperativas.

“Todas tienen que ir caminando paulatinamente a esa tarifa testigo”, asegura López.

No obstante, habrá un Fondo Compensador que auxiliará a aquellas que por razones de baja densidad poblacional o cuestiones geográficas no puedan llegar a la tarifa testigo. “Lo que está claro es que no se va a subsidiar la ineficiencia”, subraya el ministro. Aquí, aparece como una posibilidad la “asociación” entre cooperativas, a los fines de reducir ciertos costos operativos.

“El sector está dispuesto a analizar aquellas alternativas que favorezcan a los usuarios de nuestro sector, y si en esa economía de escala que tenemos que alcanzar podemos preservar la totalidad de las cooperativas, no hay ninguna objeción”, sostuvo Luis Castillo, presidente de Fecescor, una de las dos entidades que representan a las cooperativas cordobesas.

En el sector se celebró el anuncio de implementación de una tarifa única y al mismo precio que el Mercado Mayorista, ya que se interpretó como un reconocimiento a los reclamos recientes, aunque les queda pendiente el acceso de los usuarios del interior a la tarifa social provincial.

Además, el nuevo esquema permitirá implementar la telemedición, el control de los consumos vía web y el acceso a una tarifa menor en horarios no pico, entre otras innovaciones.

Fuente: La Voz del Interior