Rescataron un búho que estaba siendo golpeado pero no sobrevivió

Fue encontrado por un grupo de personas en la avenida Rosario de Santa Fe. Advierten que no son animales domésticos y recomiendan, de encontrarlos, dejarlos tranquilos.

En las últimas horas, un búho que había sido rescatado en nuestra ciudad mientras era golpeado, murió a causa de las heridas y causó preocupación entre animalistas.

Según contó Ernestina Saravia, la animalista que dio a conocer la noticia, se trata de un animal que "prácticamente está en peligro de extinción".

El búho, que tenía unos meses de vida, fue advertido hace unos días en Rosario de Santa Fe y bulevar Buenos Aires por empleados de una firma del sector mientras el animal estaba siendo golpeado, aunque no se conocen más detalles de las circunstancias ni los motivos: "Lo golpearon tanto que se terminó muriendo. Me lo dieron hace unos días pero no se pudo salvar", se lamentó la mujer.

Saravia aclaró que no son especies domésticas: "Van buscando lugares para sobrevivir y como no tienen montes, no tiene bosques, buscan la ciudad para encontrar una arbolito. Son nocturnas, bajan a buscar insectos y ahí los descubre algún humano", explicó.

Ante esto, la mujer recomendó que de encontrar un animal de este estilo, lo que hay que hacer es dejarlos en el lugar. "Hay que dejarlo, no molestarlo hasta que pueda levantar vuelo. A lo mejor lo encontraron a la mañana y era la hora en que todavía estaba alimentándose. Hay que dejarlos que hagan su vida pero es difícil lograr eso", finalizó.