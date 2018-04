Vuelta confirmada

Este miércoles quedó confirmada la programación de una nueva jornada del Torneo Federal A donde Sportivo Belgrano recibirá a Atlético Paraná en el cruce de vuelta de la Reválida tras haber igualado 1 a 1 en tierras entrerrianas.

Como estaba previsto, el partido se jugará el próximo domingo a las 19.15 en el estadio Oscar C. Boero y será arbitrado por el santafesino Carlos Córdoba, que estará acompañado por Mariano González y Enzo Silvestre.

Programación del fin de semana

Pentagonal

Estudiantes (Río Cuarto) vs Ctral. Córdoba (Stgo. del Estero) - sábado 20.30

Juv. Unida (San Luis) vs Def. de Belgrano (Villa Ramallo) - viernes 21.30

Cruces de la Reválida (vuelta)

[0-1] Crucero del Norte vs Huracán de Las Heras - domingo 15 hs

[0-1] Deportivo Roca vs Deportivo Madryn - domingo 16 hs

[0-1] Sp. Desamparados vs Gimnasia y Tiro - domingo 16 hs

[0-0] Chaco For Ever vs Villa Mitre - domingo 16.30

[1-1] Alvarado vs San Jorge de Tucumán - domingo 17 hs

[2-0] Sarmiento vs Ferro de Gral. Pico - domingo 19 hs

[1-1] Atl. Paraná vs Sportivo Belgrano - domingo 19.15 hs