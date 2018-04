Caputo: "Off shore no son delito; son una caja de seguridad"

El ministro de Finanzas Luis Caputo responde las preguntas de diputados y senadores sobre sus sociedades offshore, los conflictos de intereses y el alto endeudamiento. "Se me acusa de que vine del sector privado al público para favorecerme, que estoy de los dos lados del mostrador. Si quería favorecerme, solo debía quedarme en el sector privado", sostuvo el funcionario. Informó que la deuda bruta tomada desde 2015 subió 80 mil millones de dólares, mientras la neta creció casi 64 mil millones.

También dijo que "el tema de las offshore no es delito", que son "como una caja de seguridad" y que la cuestión es "tenerlas declaradas"."Yo no puedo declarar algo que no es mío y que ya está declarado. Todo está bien presentado, esa tenencia no es mía", repitió.

“Las offshore se usan porque son jurisdicciones impositivamente neutras, para muchos inversores esto facilita mucho todo porque el concepto es que cada inversor paga impuestos en su jurisdicción y no tiene que entrar en este tema de doble jurisdicción”, justificó. Reiteró que no debía declarar su participación en esas sociedades porque solo actuó como "fiduciario" a nombre de un tercero y no como propietario de las acciones.

En otro tramo de su respuesta, negó que se haya beneficiado a su ex fondo Noctua con la adjudicación del bono de deuda a 100 años. “No somos ni el ministro ni el secretario los que adjudican esos bonos, son los bancos colocadores y son las licitaciones más transparentes del mundo, lo hacen todos los países”, aseguró.

Además, dijo que los argentinos “estamos más embutidos en el corto plazo” que los inversores externos. “En la diaria el argentino escucha piquete acá, allá, las paritarias, y ese ruido, más la historia que hemos vivido, siempre hace que el argentino sea más escéptico. Hay que apelar a la confianza, tratar de unirnos, de generar inversión, porque creo que es responsabilidad de todos no solo del gobierno”, arengó el ministro.



"Lo que es insostenible es el ritmo del déficit, no el de la deuda. El ritmo de la deuda irá bajando junto a la baja del déficit. Sabemos que es algo transitorio y que no podemos tener este ritmo de deuda por cinco años", dijo el ministro al abrir su exposición en el Congreso.

Además, prometió que el endeudamiento no provocará una crisis: "Entiendo que se preocupen porque el tema del financiamiento terminó muchas veces mal en el país, pero esta vez será distinto", aseguró. Dijo que el Gobierno busca "sentar las bases para tener un crecimiento sostenido" pero que "75 años de desmanejos no se pueden solucionar en un año o dos".

Luego comenzaron las preguntas, que del lado de la oposición apuntan, además de a la deuda, a su participación en sociedades offshore. La participación de Caputo en esas firmas trascendió con la megafiltración conocida como “Paradise Papers”, que puso sobre la mesa su vinculación con los fondos Alto Global, inscripto en Islas Caimán, y Noctua, con sede en Delaware y Miami. El funcionario omitió mencionarlos ante la Oficina Anticorrupción. Ante la consulta de los periodistas que investigan los Paradise Papers dijo que era “sólo un administrador” que asesoraba al fondo en las inversiones de posibles clientes.

“Mis hijas tienen 11 y 13 años. No seas tan mala"

La rendición de cuentas del ministro de Finanzas Luis Caputo fue suspendida por el mismo funcionario en medio de un escándalo, después de que enviara un papelito con inscripciones y dibujos a la diputada Gabriela Cerrutti de Unidad Porteña. “Mis hijas tienen 11 y 13 años. No seas tan mala", decía el papel que le hizo llegar a través de un secretario.

En ese momento estaba exponiendo sus preguntas el senador Pino Solanas, cuando la sesión se terminó por levantar después de que el mismo Caputo lo decidiera de forma unilateral, cuando aún quedaban exponer 10 diputados y senadores, según denunció la oposición. “Levantala porque vamos, dale. Vamos porque igual yo ya estoy muerto”, se pudo escuchar que le dijo el ministro al presidente de la Bicameral, el senador José Mayans, quien finalmente accedió al pedido.







Tanto Cerruti como otros miembros de la oposición denunciaron que el objetivo de fondo de Caputo era suspender la sesión “porque no quería responder”. “Tenía que explicar cómo duplicó su patrimonio, por qué tenía 55 millones y después 150 y eso es lo que no puede responder”, subrayó la diputada, quien agregó que lo sucedido “habla de la manera psicótica y machista en que se maneja este gobierno”.

Fuente: Pagina12