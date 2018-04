“No pienso pagar más los impuestos”, dice comerciante asaltada 11 veces

“No pienso pagar más los impuestos, ni los ingresos brutos ni Municipalidad, porque cuando se acerque alguien a ver que me sucede recién ahí voy a pagar los impuestos”.

La frase es de Nancy, propietaria de un comercio de ropa en Villa María a la que ya asaltaron once veces.

Según contó ella a Villa María Vivo, desde Seguridad Ciudadana no vigilan el barrio y tuvieron que llamarlos para que se acercaran al local asaltado. “Quedaron en venir a hablar conmigo y ver el negocio, y nadie vino, quiero que venga alguien de la Municipalidad y me pregunte qué pasa, ya me robaron 11 veces y cuando llamo me dicen que seguridad ciudadana no tienen nada que ver con esto y lo tiene que hacer la Policía”.

Respecto del asalto, contó que rompieron las puertas de vidrio y robaron “bastante cantidad de ropa de dama”, y recién “en 20 o 30 días” podrá reponer todo.

Fuente: Vía País