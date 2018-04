Homenaje de Google a la escritora Maya Angelou

Maya Angelou hubiese cumplido hoy 90 años, y Google quiso honrar con un doodle esta fecha recordando a quien en vida dio voz a millones de personas a través de su historia contada en una serie de libros, en los que defendió entre otras cosas los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

El doodle de este 4 de abril es un video de celebración. El mismo declama el poema "Still I Rise" en la voz de la misma Angelou junto a colaboradores a las que influyó y que esperan vivir de acuerdo a su legado que incluye a personalidades como Alicia Keys y Oprah Winfrey.

Experiencias

Nacida como Marguerite Annie Johnson en 1928, fue autora, poeta de memorias y una activista que llegó a tocar las vidas de millones de personas alrededor del mundo con sus enseñanzas, escritos, voz y acciones.

Su historia empezó con una tragedia: fue agredida sexualmente a los siete años de edad. Durante cinco años guardó este hecho con un amargo secreto. Pero fue durante ese tiempo que ella encontró consuelo en los libros y la poesía, los mismos que eventualmente la ayudaron a encontrar la voz y el valor para "desafiar al mundo".

Así empezó un camino que la llevó a ser madre, la primera conductora de tranvía negra y mujer de San Francisco, viajó por el mundo como parte de la opera Porgy and Ness. Todo esto mientras aprendía a dominar varios idiomas, cantaba y bailaba en cabarés profesionales, trabajaba como periodista destacada en África.

"El éxito de su primer libro, 'I Know Why the Caged Bird Sings' ('Sé por qué canta el pájaro enjaulado'), en 1969 atrajo su atención principal como autora", cuenta Google en su blog dedicado a doodles. "Otros seis trabajos autobiográficos siguieron, además de poesía, literatura infantil y no ficción (¡Incluso libros de cocina!)".

En sus defensas a los derechos de las mujeres y la igualdad de género redefinió la belleza negra y celebró las tradiciones orales afroamericanas. Además de abogar contra las guerras e iniciar campañas por la paz universal.

Antes de fallecer a los 86 años de edad en mayo de 2014, recibió numerosos honores, como ser la primera poetisa en hacer una recitación inaugural en tres décadas cuando Bill Clinton se convirtió en presidente en 1992. Recibió más de 50 títulos honoríficos gracias a su gran impacto en la cultura popular.

Fuente: El Comercio.