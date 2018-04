Desde esta semana vacunan contra la gripe

Esta semana se lanzó en nuestra ciudad la campaña de vacunación antigripal con la llegada de buena cantidad de dosis por estos días.

En este sentido, por esta semana se vacunará, únicamente, a personal del área de salud.

Desde la próxima semana, en tanto, se comenzará a vacunar a los grupos de riesgo. La doctora Verónica Pepino, vicedirectora del Hospital Iturraspe, explicó que dentro de ese grupo están contempladas las embarazadas, en cualquier trimestres de la gestación, las puérperas, hasta 10 días después del puerperio, bebés de entre 6 meses y 2 años, personas inmunosuprimidas o con algún tratamiento pulmonar importante, diabéticos y mayores de 65 años.

Días y horarios

El personal de la salud comenzó a vacunarse hoy y podrá seguir haciéndolo este miércoles y jueves de 9 a 14 en el hospital Iturraspe y en los horarios establecidos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y en la Asistencia Pública.

En tanto, a partir de la próxima semana se vacunará al resto de las personas antes mencionadas. Será los días martes y jueves desde las 7.30. También en los CAPS y en la Asistencia Pública en los horarios establecidos por cada lugar.

Fiebre amarilla

Asimismo continúa la vacunación contra la fiebre amarilla. En este caso se atiende a los interesados los martes y jueves desde las 9 previa inscripción, por cuestiones organizativas, que puede realizarse a través del teléfono (03564) 443718/19.

Pepino confirmó que en este último tiempo las zonas de riesgo, en Brasil, han aumentado.

“Antes era el Estado de Río de Janeiro y Bahía. Dentro de Río de Janeiro se incluía Isla Grande, que fue donde hubo más casos y muchos muertos. Se suman Santa Catarina y Río Grande Do Sul”, explicó.

Recomendaciones

La doctora brindó algunas recomendaciones sobre la colocación de la dosis.

En ese sentido se refirió a las personas mayores de 60 años: “La vacunación de la fiebre amarilla en mayores de 60 años no está contraindicada pero requiere ciertas precauciones por las reacciones adversas que tiene esa vacuna. Si la persona tiene más de 60 años y un certificado que avale que puede ser vacunada, va a ser vacunada. Sino tiene un certificado médico no podemos vacunar. Uno le tiene que aconsejar que no viaje”.

Y dio consejos para las mujeres embarazadas: “Sucede lo mismo con las embarazadas, porque no las podemos vacunar, porque es una vacuna de virus vivos y puede hacer reacciones fetales. Con la obligación de cuidarla a ella y al resto de la gente que vive en el país tengo que recomendarle que no viaje, porque puede traer la enfermedad y no sabemos cómo va a ser el comportamiento en ella”.

Salvando estos grupos, puede vacunarse cualquier persona, desde niños mayores de un año.

“Cuando se trata de bebés de un año yo les tengo que recomendar a los padres que después de que cumpla los 2 años el niño tiene que recibir una dosis extra. La vacuna dura toda la vida menos en este caso puntual en que hay que volver a repetirla”, concluyó la profesional.