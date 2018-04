Por las acusaciones de pedofilia, Fantino cuestionó a Mirtha Legrand: "Siento una profunda desilusión"

El conductor hizo otro descargo por las menciones que le hizo Natacha Jaitt. "Me metí con muchos poderes. No me van a asustar, voy a saber quién está detrás", sentenció.

Esta vez en televisión, el conductor Alejandro Fantino se refirió a las denuncias por abuso sexual y prostitución de menores de las inferiores de los clubes Independiente y River, en las que se vio involucrado por Natacha Jaitt en la mesa de Mirtha Legrand. Tras hacer primero un descargo en su programa de radio, luego en televisión disparó contra la "Chiqui".

"La tenía a Mirtha como un faro en este medio, una profunda admiración, para mí es una mente brillante. Es una mujer preclara en este medio. Siento una profunda desilusión", sentenció.



Asimismo, adelantó que tomará acciones legales para "saber quién está detrás". Aunque aclaró: "No me enojo con el que lo dice, nunca me enojaría con el que lo dice. Yo me quiero concentrar en quién está detrás, quién está arriba, quién es el motor".

Descargo en televisión

Fantino le dedicó los primeros minutos al aire para contar a la audiencia cómo se siente porque, según explicó, son ellos quienes le "dan la posibilidad, la confianza de cada noche de entrar en sus televisores".

"Esto te desenfoca de tu verdadero laburo, que es hacer periodismo. Que se sepa qué pasó o qué está pasando con esta cadena que se está investigando y que ojalá tenga el mayor de los éxitos para detener uno a uno a los pervertidos y enfermos que están detrás de esto. Lo más importante de todo lo que ande dando vueltas es que acá nadie deje de lado que la investigación tenga éxito. Cada vez avanza más y seguramente va a traer novedades muy importantes", comenzó.

Y continuó: "Este celular, acá está mi vida, en el celular, en las redes, en mi computadora, en mi día a día, en el aire, en la radio. Tener que salir a aclarar que uno no tienen nada que ver con esta causa ni con el tema, está de más. Lo hago porque realmente mis seres queridos, mi viejo, mis amigos, saben lo que soy como tipo. Ustedes no tienen por qué saber lo que soy como persona".

"Voy a ir hasta el final"

En ese sentido, insistió en que lo involucraron por las revelaciones que realizó él y su equipo en el último tiempo en Animales Sueltos: "Nene de pecho no soy. Tengo 46 años, hace un tiempo trabajo en esta liga. No me van a asustar, voy a saber quién está detrás. Voy a ir hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Voy a saber quién está detrás de todo esto".

"Tengo amigos, tengo gente que me quiere, tengo gente que me cuenta quién está detrás de todo esto. Yo sé absolutamente que estas cosas hay que pasarlas. Es parte de este juego, del laburo, de lo que a uno le toca", completó.

Y concluyó: "Es duro, no me doblega, sigo y voy a seguir laburando. Lo que tengo hoy es bronca más que tristeza y soy un tipo muy pasional. Me he metido con muchos poderes, hemos criticado mafias sindicales, mafias del futbol, judiciales…te puede tocar".

El animador había sido señalado por Jaitt como “pedófilo” en el marco de la causa por la que está detenido el relacionista público Leonardo Cohen Arazi y que estalló tras la denuncia de un juvenil de las inferiores de Independiente.

Fuente: Iprofesional/Minutouno.