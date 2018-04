Amenazaron de muerte a la mujer que denunció casos de abusos en River

María Elena Leuzzi, titular de la asociación Ayuda a las Víctimas de Violación (Avivi), entidad que denunció supuestos abusos a jugadores de las divisiones inferiores de River, aseguró que la policía ingresó a su casa en la madrugada de hoy por un falso llamado al 911, en el que decían que estaba muerta.

"Esta madrugada alguien llamó al 911 y la policía de mi zona, en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando, vino a mi casa porque dijeron que estaba muerta; desde entonces estoy encerrada porque no tengo garantías para salir, no me voy a inmolar", dijo Leuzzi, visiblemente alterada, en diálogo con Télam.