Libertad vs. The Strongest: cómo ver el partido en vivo y online

Libertad de Paraguay se medirá este martes como local con The Strongest de Bolivia por la segunda jornada del Grupo C de la Copa Libertadores. El encuentro comenzará desde las 19:15 (Argentina) en el estadio Nicolás Leoz en la ciudad paraguaya de Asunción y será arbitrado por el peruano Diego Haro. El equipo paraguayo llega de vencer 2 a 0 a Atlético Tucumán, mientras que el conjunto boliviano viene de derrotar 1 a 0 a Peñarol. Libertad y The Strongest son lideres del grupo con 3 puntos mientras que Atlético Tucumán y Peñarol no suman puntos. El miércoles 4 de abril Atlético Tucumán visitará a Peñarol en Montevideo.

El partido se podrá ver en vivo y online por el canal Fox Sports 3/Fox Play.

En caso de no tener televisión por cable o satélite, otra opción es verlo online y en vivo en A Puro Gol.net, que funciona sin publicidades (ir abajo hasta el último video al empezar el partido).

También se podrá verlo en golesespana.com (último video al empezar el partido) o en los links que ofrece el sitio Roja Directa.me, en este último caso teniendo que cerrar las ventanas de publicidad.

Probables formaciones

Libertad: Rodrigo Muñoz; Alan Benítez, Antolín Alcaraz, Paulo Da Silva, Salustiano Candia; Iván Ramírez, Ángel Lucena, Antonio Bareiro, Sergio Aquino; Wilson Leiva y Santiago Salcedo. DT: Aldo Bobadilla.

The Strongest: José Peñarrieta; Ramiro Ballivián, Marvin Bejarano, Agustín Jara, Maximiliano Ortiz; Diego Wayar, Rudy Cardozo, Wálter Veizaga, Pablo Escobar; Cristian Novoa y Edis Ibargüen. DT: César Farías.

Estadio: Dr. Nicolás Leoz

Árbitro: Diego Haro (Perú)

Hora: 19.15 (Hora de Argentina)