Vecino de Freyre denuncia que encontró ratón en una Coca Cola: "No sabemos lo que trae"

Diego Pereyra, el vecino de Freyre que denunció a través de un video que se difundió por las redes sociales haber encontrado una laucha dentro de una botella gaseosa, visitó la oficina de Defensa al Consumidor de San Francisco para saber cómo buscar alguna respuesta sobre el hecho.

En diálogo con El Periódico, el vecino, que advirtió el ratón (una laucha) dentro de una botella de Coca Cola de 2 litros, contó que la gaseosa fue adquirida en Freyre, en un comercio de venta al por mayor, en julio del año pasado.

Sin embargo, el video fue grabado recién por estos días, ya que el hombre esperaba una respuesta satisfactoria a lo sucedido. "Esto fue para el Día del Amigo, el 20 de julio. Estábamos con cuatro compañeros. Entonces yo llevé la botella a la cancha de fútbol para que la vea la gente y me mandaron a hablar con Defensa al Consumidor. Ahí me puse un abogado para que me asesore. Hice todo lo que tenía que hacer y esperé algunos meses pero me cansé. Dije 'no espero más' e hice el video. Y acá está", manifestó.

Denuncia

Pereyra reveló que radicó una denuncia mediante abogado y escribano a la empresa cordobesa embotelladora a lo que, aseguró, la empresa le habría respondido con una invitación a conocer la planta y la forma de trabajo. "No respondí nada porque la empresa tiene mucho poder y no se puede hacer nada", expresó el vecino.

Según contó Pereyra es la primera vez que le pasa algo así aunque comentó que se anotició de un caso similar ocurrido en México, en el que un hombre encontró una laucha dentro de una botella de la misma marca de gaseosa en un envase pequeño de vidrio.

A partir de lo ocurrido, afirmó que no consume más la marca y que dejará de consumir gaseosas en general.

A continuación, y sobre los motivos que lo llevaron a hacer el video, dijo: "Esto es para que la gente vea, estamos tomando una gaseosa y no sabemos lo que trae adentro".

Reclamo

Según el relato de Pereyra, en Defensa al Consumidor lo derivaron al área de Bromatología, desde donde le habrían tomado la denuncia aunque le habrían advertido que al estar abierta la botella ya no se podría hacer nada.

"La coca fue abierta en vivo y se ve todo. En ningún momento le hice nada a la Coca", agregó el hombre, que reveló haber tenido mucha repercusión con el video. "Hubo muchos comentarios, de todo tipo, de los buenos y de los malos", añadió.

Por último, y sobre lo sucedido manifestó: "Siento sorpresa, vamos a ver qué podemos hacer. No sé cómo seguir con esto. Si no pasa nada conmigo no importa. Yo sólo quería que la gente lo vea".

Y concluyó: "Si esto le llega a tocar a un chico, que los padres no están, y ellos tienen en la heladera la gaseosa y la gaseosa tiene una rata y ellos la toman sin darse cuenta y después se enferman o se mueren, quién se va a hacer responsable. Van a decir que las metieron ellos. Pero cómo podés abrir una gaseosa y poner la rata adentro si la fuiste a comprar para tomar".