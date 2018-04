Para su fiesta de 15, en vez de regalos pidió ayuda para los perros en la calle

Una joven de la ciudad de Buenos Aires eligió hacer su fiesta de 15 años con un gesto para ayudar a los animales. Se trata de Lorianne, una chica que tiene como principal objetivo ayudar a los animales que se encuentran en la calle.

Lorianne logró consolidar una Fundación de rescate y gracias a su esfuerzo ya tiene más de 100.000 seguidores en Facebook.

En vez de una fiesta tradicional, el pasado 10 de marzo hizo un evento en la esquina de Cabildo y Juramento, en Buenos Aires. Allí instaló una jaula donde estuvo encerrada desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, representando a los animales que viven recluidos en centros de zoonosis o en zoológicos. La convocatoria fue un éxito y logró juntar miles de pesos y recibió muchas donaciones.

Lorianne decidió de esta manera recibir regalos que ayudaran a las mascotas y no para ella. Es decir, en vez de pedir que le regalara una fiesta, pidió dinero para la fundación. Todo lo que recaudó lo entregó al Refugio Las Renatas y a la Fundación Amora.







Ayuda al refugio

La joven se encargó de hacer el evento en Facebook, en la que describió su objetivo para el cumpleaños: ​

“Hola, me llamo Lorianne y el miércoles 7 de marzo es mi cumpleaños número 15. Este año tan particular decidí no hacer una fiesta y que todos los regalos que me hicieran fueran para los animales. Es decir, si alguien me regalara una pulserita… preferiría en ese caso una bolsa de alimento, o si alguien por ejemplo quisiera regalarme ropa, preferiría que sea un medicamento, algodón, gasas, vendas, productos de limpieza, dinero en efectivo, etc. Todo lo que se te ocurra y que le pueda servir a un refugio, se entiende?"

Éxito

Posteriormente, contó que la fiesta fue un éxito y recaudó miles de pesos. "Gracias a todos los que vinieron al evento y a los que participaron a través de las redes sociales. Recaudamos miles de pesos y decenas de insumos para ambos refugios. Agradecemos a la gente que confío en nosotros", escribió en Facebook.