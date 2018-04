Fantino salió a responderle a Natacha Jaitt: "No tengo absolutamente nada que ver"

Alejandro Fantino se tomó unos minutos en su programa de radio La Red para hablar sobre la escandalosa acusación de Natacha Jaitt. La mediática estuvo en la mesa de Mirtha Legrand el sábado por la noche, y mientras intentaba salpicar a distintos famosos al referirse a la causa que investiga abusos sexuales a menores en Independiente, se había referido al "conductor de Animales (Sueltos)" sin prueba alguna.

“No sé cómo contestarlo. Yo no tengo absolutamente nada que ver, es una burda operación. Voy a averiguar quién está detrás de esto”, comenzó respondiendo Fantino.

“Nunca le di bola a las versiones sobre mi sexualidad. Siempre me lo tomé en broma lo de Luciano Pereyra y el Polaco Bastía. Entendía que era parte del juego del laburo, de ser público, de hacer un programa deportivo. Ahora, las últimas cosas que empezaron a jugarse contra mi persona, que empezó en redes y ahora continuó, no sé cómo contestarlo porque si lo contestás parece que avalás algo”, comenzó Fantino.

“Les soy franco, no sé qué decirles, hay cosas que si las aclarás a una persona que está siendo operada... Es parte de este juego sucio de una Argentina que tiene estas cosas y hay que bancársela. Hay que seguir para adelante y laburando”, continuó.







Programa

“Está claro que en Animales Sueltos nos metimos con gente complicada y te vuelve eso. Te vuelven cosas como ésta. Se corrió la bola de que me habían allanado un departamento a mí. Coincide que yo tengo un departamento en el edificio en el que allanaron un departamento de este pedófilo Cohen Arazi (N. de la R.: el mánager y RRPP imputado y con prisión preventiva), con el que yo no hablé en mi vida. No sé ni quién es Cohen Arazi, yo me enteré que había un Cohen Arazi cuando empezaron a nombrarlo en la causa en los diarios. No tengo ni la más remota idea de quién es”, aseguró el conductor.

“Esto es toda operación y empezaron a correr la bola. Ahí vive Miriam (Lanzoni) desde que nos separamos. Está en el piso siete y el que allanaron está en otro piso. Es difícil tener que salir a contrarrestar todo lo que dicen. Quédense tranquilos, yo no tengo nada que ver, es una burda operación y voy a averiguar quién está detrás”, dijo Fantino.

“Es tan aberrante que donde te toca, te mancha. Hay que salir fuertes y firmes, hay que bancársela, es parte del juego. Cuando te metés con gente pesada, es lo que te viene. Hay que estar preparado. No voy a ir contra quién lo dice, eso es ir contra el último eslabón y yo quiero saber quién está detrás”, concluyó el periodista.

Fuente: Ciudad.com