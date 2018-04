Carrió justificó el canje de pasajes y cuestionó a Macri: "Viaja en helicóptero desde chiquito, no tiene problema"

La diputada Elisa Carrió habló hoy sobre el canje de pasajes de los legisladores en el Congreso de la Nación, y justificó el procedimiento aunque dijo que podría resignarlo.

"Es absolutamente legal, pero un mal sistema. Para mí son viáticos. Son viáticos para moverse. ¿Si yo creo que es legítimo? Es absolutamente legítimo, yo recorro toda la Nación", dijo Carrió en el programa El Diario de Mariana.



Además, Carrió respondió a las críticas del presidente Mauricio Macri a los legisladores por el canje de los pasajes. "Él viaja en helicóptero desde chiquito, así que no tiene problema, no tiene idea, viaja en aviones privados", señaló.

Antigüedad

"Ahora, también hay que aclararle a toda la Argentina que los diputados nacionales somos los únicos que no cobramos antigüedad. Yo, pro ejemplo, tengo 42 años de antigüedad. Hace 42 años que aporto a la Nación, o la Provincia... Yo estoy jubilada. No estoy jubilada porque fui electa"

"Todas estas cosas me dan unas ganas de jubilarme, abrir un estudio y a la primera firma, gano un millón de dólares", agregó.

Carrió dijo que no tiene problemas en resignar el dinero de los canjes. "No hace a mi vida esto", aclaró. "cuando entré como diputada nacional ganaba tres veces... cinco veces fijos por mes lo que hoy gano. Ahora, un secretario de juzgado, ¿puede ganar el doble que yo", agregó.

Y planteó la situación de Máximo Kirchner. "Va a ganar el doble. Porque es de Santa Cruz, le cuenta el plus por desarraigo y va a ganar los pasajes. ¿A ustedes les parece? Me parece injusto que no nos paguen antigüedad, que no nos pague título, que no cobremos aguinaldo...", detalló. "Esta es la verdad".

"Yo tendría que estar ganando 80 por ciento más", enfatizó.

Carrió aseguró que gastos de movilidad "tiene que haber". "Ahora, si quieren, le digo a todo el país: 'No viajo más. Me quedo en mi casa'", enfatizó.

La diputada canjeó todos los pasajes de 2017. Es la que más dinero se llevó. "Todos, sí. Lo decidí hace mucho. Lo discutí con mi bloque. Porque yo no quiero viajar en Aerolíneas. Porque durante el kirchnerismo yo no podía viajar en Aerolíneas. Porque tenía riesgo de vida. ¿Cómo voy a viajar en Aerolíneas a buscar pruebas de narcotráfico a Salta? Tengo que ir en auto".

Críticas a Macri

"Si los diputados creen que su salario no es suficiente, no está bien. Que planteen un aumento, pero que no compensen con los pasajes", había dicho Macri sobre el canje de pasajes.

El presidente había hablado con Radio 2, de Rosario y había condenado la práctica en Diputados.

Angelici

También hablo de la Justicia, y dijo que tiene una enemistad muy fuerte con el ministro Germán Garavano. "Es un poste de la Argentina, de la política. Le perdí todo tipo de respeto", afirmó.

Carrió recordó que cuando le ofreció a Garavano su "mejor abogada" ("Porque él me lo pidió", dijo) para querellar a los que encubrieron a los responsables del atentado a la Amia, la letrada tuvo que renunciar. "Y yo tuve que decir que le impedían ejercer la querella para salvar a determinados acusados", denunció, sin mencionar a quiénes se refería.

Además, criticó a Daniel Angelici. "Es una figura que hace acuerdos a través de la Justicia", dijo. "La que lo denunció fui yo. No lo denunció el resto".

