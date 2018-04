Santiago del Moro le respondió a Julio De Vido: "El que está preso es usted"

La respuesta del conductor de Intratables fue a raíz de una carta publicada en Facebook por el ex ministro, que lo llamó "energúmeno"; "ignorante" y lo acusó de "cobardía mercenaria".

El conductor televisivo Santiago Del Moro se defendió a través de un mensaje publicado en Twitter de los agravios del ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, quien desde prisión lo acusó de “ignorante y mercenario”.

La respuesta del conductor del ciclo Intratables fue a raíz de una carta publicada en Facebook, donde Julio De Vido criticó al periodista por "interrogar, interpelar e insultar" a su abogado defensor, Maximiliano Rusconi, quien estuvo presente en el programa el pasado jueves.

Del Moro tomó lo publicado por De Vido y manifestó: "Soy una persona de bien, trabajador y honesto, que no es poca cosa, que usted me diga mercenario, más que un agravio es un cumplido", aseguró el conductor. En la misma línea, continuó: "El que está PRESO es usted. Ni los propios lo bancaron y por favor, por respeto a los familiares de las víctimas de Once, llámese a silencio", escribió en Twitter.

Soy una persona de bien,trabajador y honesto que no es poca cosa,que ud me diga mercenario más que un agravio es un cumplido.El que está PRESO es ud., ni los propios lo bancaron y x favor x respeto a los familiares de las victimas de 11 llámese a silencio.



Las palabras del ex ministro

En la carta contra el conductor, el ex ministro detalló: "No sé qué quiso hacer este energúmeno de Del Moro, pero una nota reportaje desde ya no". “La lamentable entrevista-interpelación tuvo como denominador común la injuria, la calumnia y el agravio hacia mi persona, sin consideración a las explicaciones de mi abogado defensor y con la más absoluta ignorancia sobre mi trayectoria como Ministro, que solo testimonió como referencia en algún momento una panelista”.

Comparto un texto de desagravio al Dr. Maximiliano Rusconi que fue insultado y agredido por un ignorante y mercenario conductor

De Vido trató a Del Moro de "ignorante y cómplice de la campaña en mi contra que ya lleva poco mas de 2 años de sistemática persecusión y encarnizado hostigamiento y desde hace 5 meses me tiene injusta e ilegalmente detenido". En varios puntos de su carta, a su vez, criticó al periodista las preguntas que le hizo a su abogado defensor. "El rol miserable lo hace usted muy bien. Diría que es la única desgraciada virtud que le reconozco", fue una de las agresiones escritas por el ex funcionario.

"Hubo segmentos del programa que de no haber sido por los periodistas profesionales del panel, usted Del Moro se hubiera hundido en su rencor, en su odio y en su cobardía mercenaria más escandalosamente que un titanic liliputiense", manifestó el ministro, quien está preso desde hace 5 meses por presunto desvío de fondos, en la causa Río Turbio.