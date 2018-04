Boca: "Me calenté y me arrepiento", dijo Pablo Pérez

Pablo Pérez fue autor de lo que fue, quizá, el gol del campeonato para Boca. Lo gritó con alma, vida y también con insultos a un sector del público en el estadio.

Las imágenes de la televisión mostraron la calentura del capitán del Xeneize con los insultos recibidos por parte de un plateísta al final del primer tiempo, al que le respondió también con insultos después del gol.

"Cuando nos fuimos al entretiempo había uno que nos estaba insultando y casi pego la vuelta. No debí haber insultado. Estaba apuntando a cualquier lado. Me calenté y me arrepiento de esto porque sale en todos lados. Salgo insultando en la televisión y eso no corresponde", reflexionó el rosarino tras la victoria ante Talleres.

"Hoy la gente respondió, cantó, apoyó y eso dentro de la cancha se siente. Lo necesitamos. El insulto fue de más, fue vergonzoso porque me ven los chicos menores de edad, no queda bien la imagen", cerró el volante.