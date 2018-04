Moscú denuncia que Londres y Washington buscan impedir el Mundial de Rusia

En medio de la escalada de tensión por el envenenamiento en Gran Bretaña del ex espía Serguei Skripal, y mientras los diplomáticos rusos expulsados de Estados Unidos regresaban a su país, el gobierno de Moscú acusó a Washington y Londres de estar tratando de impedir que se realice en Rusia el Mundial de fútbol de este año.

La vocera de la Cancillería rusa, Maria Zajarova, afirmó en una entrevista por TV emitida este domingo que “el principal objetivo” de los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña es “sacar a la Copa Mundial de Rusia”.

El Reino Unido ha castigado a Rusia, a la que acusa de estar detrás del ataque con un agente químico al ex espía Skripal y su hija Yulia, el 4 de marzo en la ciudad de Salisbury, con la expulsión de 23 agentes y diplomáticos. Y la familia real británica anunció que no irá al Mundial que se realizará en Rusia del 14 de junio al 15 de julio próximo. Sin embargo, no hay, al menos hasta el momento, ninguna decisión por parte del equipo de fútbol británico de boicotear el campeonato, que estará en el centro de las miradas desde todo el mundo.

Serguei Skripal sigue internado en estado gravísimo tras el envenenamiento con el agente nervioso Novichok. Su hija ya despertó del coma y se recupera de a poco. Hace pocos días comenzó a hablar y se espera que pueda aportar información sobre lo que ocurrió.

En la entrevista con el Canal 5 de la televisión rusa, citada por la cadena BBC, Zajarova dijo: “Mi impresión es que lo que a todos les preocupa es sacar al Mundial fuera de Rusia. Usarán cualquier medio”. Y agregó: “Sus mentes están pensando sólo en esa pelota, y en que Dios impida que toque un campo de fútbol ruso”.

La portavoz ya ha negado en varias ocasiones que Rusia tenga algo que ver con el envenenamiento de los Skripal. Y, más aún, días atrás declaró que el hermetismo del Reino Unido sobre el caso despierta “sospechas” sobre la implicación de los propios británicos. “El ocultamiento de información, el secreto en que se mantienen los detalles de lo ocurrido hace pensar en que en esto pueden estar implicados, en particular, los servicios secretos británicos”, sostuvo.

El caso desató la más fuerte crisis diplomática entre Moscú y Occidente desde la época de la Guerra Fría. Pocos días después de que Skripal y su hija fueran encontrados inconscientes en un banco de una vereda de Salisbury y se descubriera que habían sido envenenados con un agente tóxico desarrollado por la ex Unión Soviética, la primera ministra británica Theresa May declaró ante el Parlamento que el ataque constituye “un uso ilegal de la fuerza por parte del Estado ruso” contra Gran Bretaña.

“Ante semejante ofensa contra nuestro país, esta relación (con Rusia) no puede seguir su rumbo actual”, expresó May. Ello implica que líderes políticos y miembros de la realeza británica no irán al Mundial. Pero la jefa de gobierno no mencionó la posibilidad de que la selección nacional boicotee el torneo.

Estados Unidos y gran parte de Europa se sumaron a la sospecha de Londres de que Rusia está detrás del ataque y también expulsaron diplomáticos como represalia. Pero tampoco hicieron comentarios sobre un posible boicot a la Copa del Mundo.

El Mundial, uno de los espectáculos deportivos más esperados en países de todos los continentes, quedó en medio de la disputa diplomática. El ministro de Relaciones Exteriores británico, Boris Johnson, declaró días atrás que el presidente ruso, Vladimir Putin, utiliza el campeonato como hizo el nazismo con los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. “Putin utilizará ese evento como Hitler hizo en 1936 (...) para fortalecer su régimen corrupto y brutal del que él es el responsable”, dijo.

La furiosa respuesta de Moscú no se hizo esperar. La cancillería rusa consideró “inadmisible” comparar el Mundial de Rusia con los Juegos Olímpicos organizados por la Alemania de Hitler. Fue también la portavoz de la Cancillería, María Zajárova, quien lanzó la respuesta en las redes sociales: afirmó que si en el caso del envenenamiento en el Reino Unido del espía Skripal “no hay nada claro”, en el caso de Johnson “es evidente que está envenenado por el veneno del odio y la maldad, la falta de profesionalismo y la grosería”.

La disputa diplomática saltó fronteras y se convirtió en una crisis internacional de proporciones preocupantes. Políticos de varios países occidentales, como Polonia e Islandia, además de Gran Bretaña, anunciaron que no irán a Rusia para el Mundial. Hace pocos días, el viceprimer ministro ruso y jefe del comité organizador, Arkadi Dvorkovich, condenó esa decisión.

“Considero que nuestros colegas y socios sólo se castigan a sí mismos. No tiene ningún sentido. Esperamos a todo el mundo. Si alguien no quiere venir, es asunto suyo”. Dvórkovich, aficionado al fútbol, se mostró convencido de que Rusia organizará “un magnífico Mundial, el mejor de todos. Como dicta la historia, los boicots no acaban en nada bueno. Todas las selecciones quieren jugar. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que todos disfruten del Mundial”. Quedan poco más de dos meses para el inicio del Mundial. Se verá si la crisis escala o si se abre una tregua para dejar rodar la pelota.

Fuente: Clarín