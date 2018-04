Colocaron una placa en recuerdo a los "perros de Malvinas"

Este lunes, con motivo de la realización del acto protocolar en conmemoración del “Día del Veterano de Guerra y Caídos en Malvinas”, quedará descubierta en la Plazoleta Héroes de Malvinas una placa que recuerda a los perros que formaron parte de la historia.

La iniciativa fue de la abogada Gretel Monserrat, reconocida defensora de los animales, quien manifestó que se trata de un "humilde homenaje" como abogada que lucha por los derechos de los animales y por su reconocimiento.

"Cuando conté mi idea muchas voluntades cercanas me ayudaron. Y a ellos, muy agradecida", expresó.

En un posteo en sus redes sociales agregó además: "Ellos no debieron estar pero estuvieron y les debemos su reconocimiento y homenaje. En las plazas dedicadas a los ex combatientes ellos no están. Son soldados olvidados de Malvinas. No es justo para ellos. Ellos dieron sus vidas salvando otras vidas".







--