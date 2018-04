A 36 años de Malvinas: los veteranos piden trasladar la plazoleta

Los veteranos de Malvinas continúan otra incansable lucha, a 36 años de la guerra que marcó sus vidas, batallan contra el olvido del pueblo argentino. Por este motivo, desde el Centro de Veteranos local pretenden trasladar la actual Plazoleta Héroes de Malvinas- ubicada en Perú 1350-, a un lugar más céntrico, para “visibilizar” la importancia de aquel conflicto histórico por recuperar suelo argentino usurpado.

Hugo Franco, actual presidente del Centro de Veteranos de Malvinas confirmó la intención de trasladar la plazoleta. “Se encuentra en un lugar muy escondido, nos gustaría que estuviera en el centro de la ciudad o en un lugar de mayor movimiento. Ya hemos enviado una nota al intendente de la ciudad-Ignacio García Aresca- solicitando una audiencia y donde hacemos el petitorio”, expresó el excombatiente.

Hay dos espacios que los veteranos analizaron como factibles para instalar la nueva plazoleta y que dependerá del visto bueno del municipio y que serían el jardín Botánico-algún sector cercano al Superdomo- o en la Costanera -frente a la Sociedad Rural San Francisco-.

“Estamos analizando los dos lugares con la idea de hacer luego un concurso de ideas para arquitectos y se puede diseñar algo bonito para que la gente tenga presente lo que fue la guerra de Malvinas”, indicó Franco.

Olvido oficial

Los excombatientes se sienten abandonados por la sociedad y el Estado. A pesar de eso, se sienten afortunados de haber regresado a sus hogares.

Muchos de sus antiguos compañeros no pudieron soportar la vida después de la guerra. Desde el final del conflicto, más de 350 se han suicidado.

“Ya son 36 años de esta causa que nos sigue doliendo, porque los gobiernos de turno en ningún momento nos dieron lo que nosotros nos merecíamos y necesitábamos. Hasta el día de hoy estamos en falta en atención psicológica y psiquiátrica, que es lo que siempre pedimos nosotros”, dijo Franco, quien también admitió que tuvo intentos de suicidio.







“Tenemos veteranos que se siguen suicidando-reconoció-, hace dos semanas se mataron dos más, eso por falta de atención que siempre se nos negó. Los gobiernos siempre trataron de taparnos y nunca quisieron escuchar nuestras necesidades”.

“En un principio fuimos tratados mal, éramos los loquitos de la guerra. Nosotros no pretendemos ser glorificados, lo único que pretendemos es que se nos respete. Fuimos a defender un país y muchos estamos vivos porque Dios quiso que sigamos. El país en general se olvida de Malvinas, solamente se acuerda el 2 de abril. Estamos intentando que nuestra guerra también sea parte de la Historia que se enseña y que se inculque en las escuelas. Que nuestros nietos sigan luchando para que se puedan recuperar las islas”, concluyó Franco.

Reliquias de guerra

“A veces los objetos son lo único que les confirma que estuvieron en la guerra. Es muy importante que no se pierdan con ellos”, dijo en una entrevista el historiador, escritor y director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur dentro de la ex Esma, Federico Lorenz.

Hugo Franco solo pudo conservar algunos pocos objetos de aquella Guerra, antes de que los ingleses solo le dejaran llevar uno de sus bolsos.

Así muestra con orgullo dos tazas de porcelana que llevan impreso el escudo de armas de Inglaterra, a las que atesora y que obtuvo de la Casa de Gobierno donde fue chofer del general Menéndez.

“Muchos me dicen ‘las robaste, y yo les contesto que a nosotros los ingleses nos robaron las islas, no fue negocio’. Aparecieron en el único bolso que me dejaron. Las cuido como oro, para mí significaron un trofeo de la guerra”, aseguró.

Entre otros objetos, Hugo todavía guarda su vieja campera de guerra, aunque contó que su madre optó por tirar gran parte del uniforme que regresó con él dado a los profundos estados depresivos que le causaba observar aquella vestimenta.

Franco recordó también con una sonrisa cómplice el haberse traído las llaves de la camioneta con que trasladaba al general Menéndez. “No queríamos que usen nuestros vehículos en los que habíamos andado tanto. Yo me las traje, otros compañeros tiraron las llaves de otros vehículos al mar”, sostuvo.







Actos

Este domingo, desde las 22, se realizará la tradicional vigilia en la Plazoleta Héroes de Malvinas, ubicada en Perú 1350, habrá espectáculos musicales y choripaneada.

El lunes 2 a las 17:30 tendrá lugar el acto protocolar con presencia de autoridades y se hará entrega floral.