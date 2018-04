Arranca el mano a mano

Este domingo comienzan los cruces de la segunda fase de la Reválida del Federal A, la "verde" irá en busca de un resultado positivo en un reducto complicado para definir la serie en el Boero.

Giaccone cambia el esquema y optará por poner en cancha tres volantes centrales: Nievas, Pérez y Mazzola para fortalecer la recuperación y poblar el mediocampo. Quien saldrá del equipo será Juan Pablo Francia que volverá al banco de suplentes.

No se viaja

La institución paranaense confirmó en la semana que por cuestiones de seguridad no se permitirá el ingreso de la parcialidad de Sportivo Belgrano, por lo tanto no habrá visitantes en el estadio “Pedro Mutio”.

Fernández y Mazzola a disposición

Ambos no pudieron estar en los últimos dos compromisos. Julián Fernández se recuperó de la lesión en su aductor y ya está a disposición del entrenador, mientras que Jonathan Mazzola cumplió con las fechas de suspensión, tras haber sido expulsado en Santiago del Estero, y también puede jugar.

-

El “decano” tiene su propia fortaleza

En lo que va de la temporada Atlético Paraná disputó 14 partidos en su casa: ganó 6, empató 7 y perdió sólo 1. Convirtió 18 goles y le marcaron 9. La única derrota en Paraná fue ante Douglas Haig de Pergamino por 2 a 1, en la primera fase, el 8 de octubre del año pasado.

En la reválida los paranaenses disputaron 5 partidos en condición de local donde ganaron 4 y empataron 1. Marcaron 10 goles y sólo les anotaron 2. Será todo un desafío para la “verde” que tiene una deuda pendiente fuera de casa.

-

Previa

Atl. Paraná: David Correa; Lucas Sanabria, Raúl Albornoz, Tomás Machado, Maximiliano Piris; Pablo Lencioni; Nicolás Ledesma, Gerardo Corvalán, Leandro Mansilla, Alexis Ekkert; Nicolás Ledesma. DT: Fernando Benítez.

Sportivo Belgrano: Federico Cosentino; Rodrigo Cháves, Martín Zbrun, Julián Fernández y Fernando Ponce; Miguel Nievas Escobar, Marcos Pérez, Jonathan Mazzola, David Muller, Nicolás Capellino y Juan Manuel Aróstegui. DT: Ariel Giaccone

Hora: 19.30

Árbitros: Nahuel Viñas. Javier Caro Aguirre (1ª asistente) y Alejandro Schneller (2º asistente)

Estadio: Pedro Mutio

El último enfrentamiento en Paraná

12/11/2017 – Federal A – Zona 3 - 12ª fecha – Empataron 2 a 2 –

Goles: 42' [Nicolás Ledesma] Atlético Paraná, 45' [Ezequiel Gaviglio (penal)] Sportivo Belgrano, 50' [Gaspar Triverio] Sportivo Belgrano, 55' [Enzo Noir] Atlético Paraná.

Los cruces de la 2ª fase de la Reválida

San Jorge de Tucumán vs Alvarado

Ferro de Gral. Pico vs Sarmiento de Resistencia (Domingo 15.30 hs.)

Deportivo Madryn vs Deportivo Roca (Domingo 16 hs.)

Villa Mitre vs Chaco For Ever (Domingo 16 hs.)

Huracán de Las Heras vs Crucero del Norte (Domingo 16.30 hs.)

Gimnasia y Tiro vs Sp. Desamparados (Domingo 20.30 hs.)