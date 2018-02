Un vecino de barrio Roca pide que le retiren restos de poda de su vereda

Son restos de dos árboles que fueron tumbados por un camión y podados por el municipio. Asegura haber hecho reclamos desde hace quince días y no haber recibido una solución.

Oscar Britos, un vecino de barrio Julio Roca, que vive por Independencia al 2400, reclamó por ramas que aún no le retiraron de su vereda, que habrían quedado a raíz de una poda que realizó el municipio, a partir de haber sido dos árboles tumbados por un camión.

"Yo no estaba en el momento en que ocurrió pero estoy enterado por los vecinos de que un camión que llevaba un container arriba se llevó por delante dos árboles y los tumbó. La Municipalidad vino ese día, los podó, los troncos quedaron ahí pero a las ramas las pusieron en mi vereda y a la orilla del cordón. Me quitó media vereda. De esto hace 15 días y yo quiero que se me de una solución", detalló.

El hombre aseguró que llamó en varias oportunidades al 103 y que si bien le aseguraron que resolverían el problema aún no lo han hecho.