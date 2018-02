Frontera: recuperaron una moto que había sido robada anoche en San Francisco

Una joven fue víctima, este miércoles por la noche, del robo de su motocicleta, la que recuperó en horas de la mañana de este jueves.

El hecho, según relató, ocurrió sobre avenida Las Malvinas, casi esquina Olmos.

"Me empujaron y caí al piso. Me raspé el tobillo izquierdo. Sólo lesiones leves me dijeron. El servicio de emergencias me atendió en el lugar", relató la joven.

Finalmente, esta mañana, personal de la Comisaría Nº 6 de Frontera recuperó el vehículo, una Honda Wave negra. "Estaba sin patente y todo torcido el manubrio. Queda el susto ahora", contó.