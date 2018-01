La tiraron de la bicicleta para robarle el bolso

Una mujer fue víctima, este miércoles cerca de las 14.30, del arrebato de una mochila, en la esquina de Juan Brook y Edelmiro Lescano Ceballos, en barrio General Savio, y por el hecho sufrió algunas lesiones ya que se cayó de su bicicleta.

Según manifestó, sufrió golpes producto de la caída aunque no quebraduras ni lesiones de mayor gravedad.

Respecto al hecho la mujer, que ya radicó la denuncia, contó que "fue uno solo en una moto".

"Yo venía del Centro Universitario San Francisco por avenida de la Universidad y la moto me pasó. Cuando entré al barrio volvió a aparecer. Me frenó al lado y me quiso sacar la mochila que tenía en el canasto de la bici, forcejeamos y arrancó y ahí me tiró", detalló.

La mujer agradece a quien pueda aportarle información sobre el paradero de su mochila, de dibujos de Milo Lockett; de la documentación, entre ella su libreta universitaria, DNI, carnet de APROSS, tarjetas de débito y crédito -que ya fueron dadas de baja-, carnet de conductor; y de su celular, un Samsung A5 en donde, según explicó, tenía entrevistas para su trabajo de tesis y fotos de un trabajo de investigación. Para ello, quien cuente con algún dato de importancia podrá dirigirse al Centro Universitario San Francisco.