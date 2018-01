Robaron en una firma del Parque Industrial por segunda vez en lo que va del año

La firma Mármoles y Piedras, ubicada en Gontero esquina González, dentro del Parque Industrial, fue blanco de un robo este fin de semana.

Delincuentes se llevaron herramientas de mano.

Jorge Nicolini, el propietario, aseguró que el hecho ocurrió el fin de semana y que fue detectado el lunes por la mañana cuando el personal llegó a trabajar. "Cuando el personal llegó a las 6 a trabajar el lunes, ahí se dieron cuenta de que nos habían siniestrado por segunda vez. El 3 de enero nos habían robado por primera vez. Después entramos de vacaciones. Nos reincorporamos el lunes pasado y trabajamos una semana y cuando volvimos este lunes a trabajar nuevamente nos dimos cuenta que nos habían robado".

Los delincuentes rompieron un portón que hay en la parte trasera del galpón para ingresar y se llevaron, al igual que la vez pasada, herramientas de mano, entre ellas amoladoras, taladros y lustradoras. Entre ambos hechos, las pérdidas suman alrededor de 200 mil pesos.

"La primera vez me robaron como 22 herramientas de mano y la segunda como 12 herramientas más, todas nuevas, que iba reponiendo. El sábado llevé una que no estaba ni usada; dejaron la caja y se llevaron la amoladora", agregó.

Para Nicolini, actuó más de una persona "por la cantidad de cosas que se llevaron". "En el primer robo lo mas probable es que hayan venido con un vehículo y hayan salido por las puertas principales del Parque Industrial porque estamos en la entrada", recalcó.

El local no contaba con alarmas ni con cámaras de seguridad. "Yo confiaba porque el Parque tiene alarmas en distintas partes estratégicas colocadas más el servicio de vigilancia dentro del Parque, pero resulta que el servicio de vigilancia es responsable de controlar caminos pero no los galpones. Pero si hubieran controlado bien los caminos no hubiera habido gente que me hubiera robado a mí", se lamentó.

Y agregó: "El negocio de al lado tiene cámaras, pero enfocan a su local. Hay varias cámaras en el cementerio pero están todas de vista, no funcionan".