Robaron en una gráfica en pleno centro

Una gráfica sufrió este fin de semana un robo en su local ubicado en Mitre 136, en pleno centro de San Francisco.

Según contó su propietaria, Eva Díaz, el hecho ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada del lunes. "No sabemos cuándo ocurrió. El sábado al mediodía como llovía cerramos y nos fuimos. Pasamos el sábado por la noche por acá, no entramos, pero no vimos nada raro. Llegamos el lunes a la mañana y cuando mi marido va a poner la llave en la puerta notamos que estaba abierta. Cuando entramos vimos todo el desastre, las cosas tiradas", relató la mujer a El Periódico.



Según su relato, los delincuentes se llevaron monitores, teclados, estabilizadores, tóners, parlantes y alrededor de 600 pesos en efectivo, así como también un listado de cheques y pendrives de respaldo. "Lo demás son máquinas grandes que es difícil que las lleven", expresó.

La mujer contó que si bien no contaban con cámaras de seguridad, la Policía analiza las que existentes en el sector.

Se trata de la primera vez que sufren un robo en el local.

Cabe agregar que tiempo atrás un local de la misma cuadra había sido desvalijado de una manera similar.