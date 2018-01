Sportivo Belgrano recibirá a Gimnasia y Tiro el domingo a las 19.30

El próximo domingo comienza la segunda fase del Torneo Federal A donde Sportivo Belgrano debutará en condición de local ante Gimnasia y Tiro de Salta. El partido se disputará el domingo a las 19.30 horas en el estadio Oscar C. Boero.

La fecha de la Zona B tendrá dos adelantos y se jugará de la siguiente manera:

Ctral. Córdoba vs Crucero del Norte (viernes 22 hs)

Sarmiento de Resistencia vs Unión de Sunchales (sábado 21.30 hs)

Sportivo Belgrano vs Gimnasia y Tiro (domingo 19.30 hs)

Chaco For Ever vs Def. de Belgrano (domingo 18.30 hs)