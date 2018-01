Tras 4 años en baja, las ventas de inmuebles crecieron 6%

Aunque el último mes de 2017 dejó un saldo negativo en la comparación interanual, la venta de nuevos inmuebles quebró la tendencia negativa de los últimos cuatro años y cerró el año pasado con un crecimiento acumulado de seis por ciento, según el índice que difunde la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (Ceduc).

De acuerdo con el monitor que elabora la consultora Economic Trends, pese a un último trimestre con un descenso del 11,4 por ciento en las ventas totales (tanto financiadas como al contado) de lotes, departamentos, casas y cocheras, el indicador global se ubicó en 50,8 puntos (la base 100 arranca en 2011) contra 47,9 de 2016.

Pero es un dato agridulce: el indicador revela que el mercado equivale a la mitad de lo que se comercializó en el ciclo 2011-2012. El deterioro coincide con el impacto del cepo al dólar y el desdoblamiento del mercado cambiario.







Evolución y perspectivas

Para Lucas Salim, titular del Grupo Proaco y vocal en la Ceduc, el panorama negativo del último trimestre, con un derrumbe del 26,7 por ciento en diciembre, estuvo relacionado al convulsionado escenario financiero: “Nos afectaron mucho las tasas altas que chuparon plata del mercado”, explicó.

Sin embargo, destacó que el anuncio de reducción de estas tasas, más la ampliación de la expectativa inflacionaria, volvieron a generar movimiento. “Enero ya muestra una tendencia que revierte la del último trimestre y nos da oxígeno para pensar que el arranque de 2018 va a ser bueno”.

Otro factor por tener en cuenta en el retroceso de las ventas tiene que ver con la oferta. “En los dos últimos años casi no se lanzaron proyectos nuevos; hay poco stock. Yo imagino un 2018 mejor porque habrá lanzamientos”, señaló.

Gastón Utrera, titular de Economic Trends, recordó que “el inversor que venía y ponía toda la plata en departamentos se retiró en 2012, porque primero le convenía comprar dólares y, después, Lebacs”. Los datos de la Ceduc lo reflejan: en 2017 se vendió apenas un tercio de los departamentos comercializados en 2011.

Desde un punto de vista macroeconómico, “tasas bajas y dólar planchado es el mejor escenario para los inmuebles; pero es algo que no viene ocurriendo desde 2011”, consideró el economista. Y ató las perspectivas favorables a la recuperación de los créditos hipotecarios: “Esa es la llave; el problema es que hay muy poco stock de viviendas escriturables”, indicó.

En la misma vereda se paró Martín Dahan, presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de Córdoba (Cacic).

“Todo indica que el mercado va a seguir mejorando; ya no tenemos cepo y sí tenemos créditos hipotecarios. Por ejemplo, aquellas propiedades que valían tres millones de pesos, que no interesaban a los inversores y que los consumidores finales descartaban porque no les alcanzaba el dinero, ahora se están reactivando”, dijo.

Y completó: “El panorama, hoy, indica que las ventas están estables, con tendencia ascendente. Si logramos que se aceleren los tiempos de escrituración, se va a dar un verdadero incremento”.

Fuente: La Voz del Interior