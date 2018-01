Carbofurano, la sustancia que mató a 34 cóndores y un puma

Los 34 cóndores hallados muertos en la localidad mendocina de Los Molles resultaron envenenados con carbofurano, un compuesto de toxicidad aguda que "se está echando deliberadamente al ambiente" en una práctica habitual que no es legal, afirmó el especialista en Ecotoxicología Rafael Lajmanovich.



"Son prácticas habituales que se hacen con el objetivo de matar al puma o al zorro que ataca animales de cría en las granjas", o para "eliminar patos en las arroceras", contó a Télam Lajmanovich, de la Cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, en la Universidad Nacional del Litoral.



El carbofurano es "un compuesto organofosforado de toxicidad aguda, que no es muy detectado por los animales", envenena por ingestión o inhalación, y tiene fórmula granular o líquida, describió el especialista.



"Es una práctica extremadamente peligrosa y riesgosa, y se están viendo las consecuencias. Desafortunadamente murieron cóndores y se supo, pero puede matar animales más pequeños e incluso dañar a una persona, porque se está echando deliberadamente un sustancia tóxica al ambiente", enfatizó Lajmanovich.



Fuentes judiciales confirmaron este viernes que los análisis realizados con muestras de tierra, agua y flora de la zona donde encontraron muertos a 34 cóndores en Los Molles, del departamento Malargüe, comprobaron que se trató de envenenamiento con carbofurano.



El envenenamiento "se hace como práctica habitual cuando un puma ataca animales de cría, como una oveja, y a esos cadáveres se les aplica gránulos alrededor, ya que los mismos animales que los cazaron, vuelven a comer y se envenenan. Ese sería el objetivo: matar el puma o el zorro", relató el especialista.



En la zona del Litoral, donde se desempeña Lajmanovich, el carbofurano "se usa en las arroceras de Santa Fe y Entre Ríos para contaminar los granos de arroz, y eliminar patos" cuando los ingieren.



"Lamentablemente, existen un montón de carroñeros que se alimentan de los cadáveres, y no sólo hay que prestar atención cuando hay mortandad, sino hacer estudios a escala sobre efectos de estas prácticas, porque hay otras especies a las que está llegando el tóxico aunque sea con efectos subletales (en los cóndores, afectando la reproducción)", advirtió.



¿Puede llegar al hombre a través de la cadena alimenticia?, preguntó Télam. "Es difícil saber si este plaguicida neurotóxico llega a consumo humano, pero son liberaciones que se hacen al ambiente en forma deliberada, y en Argentina no existe sistema de trazabilidad: se compra en cualquier almacén un agroquímico para prácticas que no son legales", respondió.



La ecotoxicología es el estudio del efecto de químicos tóxicos sobre los seres vivos, especialmente en ecosistemas.



Una sustancia organofosforada es un compuesto orgánico degradable que contiene enlaces fósforo-carbono, utilizados en el control de plagas.



El puestero Nibaldo Baigorria fue imputado por "daño agravado por uso de sustancia venenosa e infracción a la Ley de Fauna", y cumple prisión domiciliaria por salud. La justicia sigue buscando a un segundo imputado, profugado, de apellido Rojas.