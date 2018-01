Vecinos de Morteros se manifestaron contra la inseguridad

Cerca de 200 personas se movilizaron, este sábado, ante la ola de robos que se registraron en la ciudad en los últimos días. Leyeron un documento pero no fueron recibidos por ninguna autoridad municipal ni policial

Unas 200 personas se concentraron en Plaza San Martín y luego marcharon por las calles de Morteros para manifestar su preocupación ante la seguidilla de robos que se vienen sucediendo en los últimos días en la ciudad.



El punto de encuentro fue la plaza donde se leyó un documento, pero luego se dirigieron a la Municipalidad y a la Policía donde pretendían entregar las demandas aunque no fueron recibidos por ningún funcionario. La culminación fue el monumento a la Pachamama, donde también se anunció que las manifestaciones se repetirán los próximos sábados desde las 18 hs.



Lo particular de la concentración fue que la mayoría de los concurrentes fueron mujeres, mientras que los comerciantes que tenían las puertas abiertas no mostraron mucho interés en adherirse al reclamo cuando fueron los más afectados por los ilícitos.



EL TEXTO DEL DOCUMENTO

A través de la presente, queremos transmitir la creciente preocupación que los ciudadanos y ciudadanas que habitamos Morteros tenemos, por los asaltos y atracos que vivimos cada día, no solo por los ocurridos en los últimos días, sino por todo lo acontecido en el último año.

El sentimiento de desamparo e impotencia llega hasta el último rincón de la ciudad, no nos sentimos seguros en ningún lugar y a ninguna hora. A todo ello, el último acontecimiento de abuso añade el temor por la violencia vivida.

Los últimos hechos demuestran que la policía y el grupo de seguridad ciudadana, a pesar de los supuestos sucesivos planes de seguridad, ha sido rebasada. No garantizan la necesaria prevención para nuestra seguridad. De ahí que los delitos no han hecho más que aumentar, como puede constatarse en los registros policiales y judiciales.

Al registrarse el año pasado una ola de hechos delictivos el municipio junto a la justicia se comprometieron ante los vecinos en eliminar los circuitos de venta de estupefacientes, pero como es de público conocimiento los llamados “kioscos” donde se comercializan drogas no solo siguen operando, sino que se incrementaron con el consecuente problema social y como es sabido los mismos incrementan la violencia y el delito.

Al ser la seguridad de los habitantes no sólo un derecho, sino que es una obligación inherente e insoslayable de Gobierno, es que apelamos a las autoridades para que tomen las medidas necesarias para resolver la raíz de este grave problema.

Por lo tanto solicitamos:

1- Como una de las medidas para disminuir el consumo de sustancias legales e ilegales que actúan como iniciadores de adicciones que terminan llevando a actividades ilícitas, pedimos se hagan cumplir las normas que prohíben: el consumo de alcohol en la vía pública, el expendio de alcohol a menores y se aplique las sanciones correspondientes a los adultos que las transgreden.

2- Teniendo en cuenta que la experiencia indica que institucionalizando a la adolescencia y juventud con diferentes problemas sociales y de contención, es apelar a trasladar la problemática hacia adelante para que la sociedad vuelva a sufrir las consecuencias muchas veces agravadas, es que peticionamos para que se cumpla con lo establecido en la legislación a través de la implementación de programas que devuelva a la niñez y adolescencia a las escuelas, que se generen multiplicidad de actividades a través de talleres culturales, laborales, etc y se trabaje de manera certera en la recuperación de las adicciones.

3-Incrementar el presupuesto destinado a educación, cultura desarrollando una política amplia en ese sentido para contener a los sectores más vulnerables y proclives a caer en el delito

Sabiendo que las medidas antes solicitadas no resuelven la situación en lo inmediato, sino que son un proceso sustentable pero que necesitan de un mediano y largo plazo para visualizar cambios, por lo tanto pedimos en lo inmediato:

4-Se exija a las fuerzas de seguridad mayor profesionalismo para cumplir su función, que es la de prevenir se cometan delitos y cuando así no ocurra se solicite a la autoridad competente las sanciones correspondientes por incumplimiento.

5-Solicitar al personal policial y de Seguridad Ciudadana que mientras estén en la calle se mantengan alerta, desistiendo del uso constante de aparatos de telefonía celular, como es práctica habitual y a la vista de todos, con la consecuente pérdida de atención.

6-Solicitar y exigir al gobierno provincial y nacional, a la justicia ordinaria y federal la puesta en marcha de un plan integral para la erradicación definitiva de la venta en kioscos de sustancias prohibidas y el movimiento del narcotráfico en toda la jurisdicción. De no cumplimentarse dejar los canales abiertos para pedir la investigación contra todos los responsables en la materia.

Confiando en que una solución es posible, pensando en los ciudadanos que vivimos aquí, como seres humanos en situación de riesgo, nos despedimos esperando se arbitren las medidas, haciéndole llegar nuestras consideraciones más distinguidas.

Morteros; 27 de enero de 2018

Fuente: Radio Belgrano