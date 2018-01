Le robaron la moto en el interprovincial: "Este mes termino de pagar la última cuota", dijo el padre de la víctima

Este sábado, alrededor de las dos de la madrugada, robaron a punta de pistola una moto Honda Wave roja a un joven en el camino interprovincial, entre las calles López y Planez y Gerónimo del Barco (calles 102 y 98 de Frontera).

Según relató el padre de la víctima, el joven venía de la casa de su novia en Frontera cuando fue interceptado por otros dos jóvenes encapuchados que se conducían en una moto Honda CG negra y, a punta de pistola, le sustrajeron la moto.

"Le pusieron el rovólver en la cabeza, él no se la quería dar porque la usaba para trabajar y este mes pagaba la última cuota, hasta que le apuntaron en la rodilla y lo amenazaron para sacársala. Se la terminó cediendo, uno no sabe en que estado están estos chicos y lo que pueden llegar a hacer", comentó el padre a El Periódico.

Y agregó: "Me llegó un comentario de que piden 14 mil pesos de rescate, no se los voy a dar, yo soy un laburante. Por lo menos no le pasó nada al pibe".

El hecho fue denunciado en la Comisaría Sexta de Frontera.