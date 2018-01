Uriel Ghigo: “En la ciudad todavía hay clubes que no se capacitaron en RCP”

Con tan solo 16 años, Uriel Ghigo se transformó en la cara visible de la Asociación Civil Kevin, que tiene como misión capacitar al público en técnicas de Reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios. Este compromiso social le valió varios reconocimientos a nivel local y nacional.

En 2017 fue distinguido como "Joven abanderado" en el marco del proyecto Abanderados de la Argentina Solidaria que impulsa Canal Trece de Buenos Aires, un importante certamen creado para reconocer y difundir el ejemplo de argentinos inspiradores entre 12 y 17 años que trabajan para los demás.

Este y otros reconocimientos fueron los que le dieron fuerzas para encarar un 2018 con la premisa de continuar capacitando personas y evitar que haya otros casos como el de su hermano Kevin, que en 2014 falleció tras sufrir un paro cardíaco mientras practicaba de vóley en un club de la ciudad.

Más de tres años después de aquel hecho, Uriel asegura que todavía hay clubes que no se capacitaron en RCP y que todavía hay mucho desconocimiento en gran parte de la sociedad sobre técnicas de primeros auxilios.

¿Qué significó para vos haber sido reconocido como “Joven abanderado”?

Fue bastante reconfortante y me dio mucha energía para arrancar este 2018 y seguir con las capacitaciones. El premio del programa consistía en armar una plataforma digital para que la gente pueda hacer donaciones. La idea era utilizarlas para la compra de muñecos para los cursos de RCP y hemos recaudado unos 3 mil y algo de pesos, si bien no nos alcanza para el propósito que teníamos lo vamos a utilizar para movernos a la zona con capacitaciones.

¿Qué cambió en la ciudad desde que pasó lo de tu hermano y comenzaron con los cursos de RCP?

Lamentablemente antes de que sucediera lo de Kevin no escuchaba hablar de RCP, no había ninguna entidad trabajando para difundir estas maniobras. Y algo que siempre decimos es que una vez que arrancamos vimos que inclusive otras instituciones también comenzaron a capacitar. A nosotros nos hace sentir bien, es un logro porque se sigue difundiendo esto. En San Francisco todavía falta muchísimo para conocer y aprender. Hay clubes que todavía no se capacitaron y nuestra primera meta fue trabajar para que no haya otro deportista que muera a causa de muerte súbita. La idea es poder llegar a esos clubes.

A la hora de capacitar a la gente, ¿sigue el desconocimiento?

Lamentablemente hay mucho desconocimiento de parte de la sociedad, no lo juzgamos, pero sabemos que es algo en lo que no se hace mucho hincapié. Aunque en San Francisco pudimos ver un gran crecimiento al respecto. Pero todavía hay muchos mitos que dan vueltas y que no son ciertos o gente que aprendió la técnica pero no de la manera correcta.

¿Cuál es un mito común con el que te encontrás?

Al momento de dar capacitaciones hago muchas preguntas, intercambio ideas con el público y al preguntarles qué harían si se encuentran con una persona desvanecida o que está convulsionando la respuesta que más se escucha es ‘meterle los dedos en la boca’ para sostenerle la lengua. Eso es totalmente incorrecto. Nunca se le debe meter ningún objeto y muchos menos los dedos. Lo que se debe hacer, entre otras cosas es sostener a la persona y dejar que la convulsión pase. Lateralizar a la persona y alejar cualquier tipo de objeto que esté cerca y con el se pueda golpear.







Estas situaciones que te tocaron vivir, ¿terminaron cambiando tus proyectos a futuro?

Hace unos cuatro años soñaba con ser contador, hoy estoy muy inclinado hacia la medicina. Me gusta mucho todo lo referente a la cardiología y es una opción irme de la ciudad para estudiar. Por otro lado estoy feliz de hacer esto, me encanta, me hace crecer como persona y si me dan a elegir entre salir al boliche o tener que dar capacitaciones en un día no lo pienso, me voy a hacer las capacitaciones.

Curso de asistente sanitario en emergencia y rescate

Por tercer año consecutivo la “Asociación Civil Kevin” en conjunto con la Fundación Geer estarán dictando el curso de Asistente sanitario en emergencia y rescate, avalado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba.

Se trata de un curso de ocho meses de duración dirigido a la comunidad en general que contará con credencial y certificado de realización.

Se dictará en San Francisco, Porteña y Rafaela y en nuestra ciudad comenzará el 24 de marzo en el Sindicato de Luz y Fuerza.

Por informes a la página de Facebook: Asociación civil Kevin RCP San Francisco. O al teléfono 03564-608149.