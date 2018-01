Córdoba Motos sumó su sexto Dakar

Sebastián Córdoba comentó que esta oportunidad trabajaron junto a las empresas W Standard y Just One Helmets.

Jeremías González Ferioli, de 22 años que terminó 3ª en la categoría cuatriciclos, y Diego Martín Duplessis, de 28 años que terminó en la posición 18ª de motos, fueron quienes llevaron la bandera de Córdoba Motos en la 14ª edición de Dakar.

La empresa de nuestra ciudad apostó por dos pilotos jóvenes que cumplieron las expectativas con creces. Córdoba Motos ya participó en seis ediciones y continúa sumando experiencia en la competencia más extrema del mundo.

Sebastián Córdoba, responsable de área de Comercio Exterior, comentó que esta oportunidad trabajaron junto a las empresas W- Standard (repuestos chinos) y Just One Helmets (cascos de competición).

Cómo surge esta idea

“Nosotros nos metimos en esto por el interés de una firma con la que trabajamos: W Standard, les gustó el trabajo que hacemos en el CAM y en el Cross provincial y zonal. Lo plantearon y no sabíamos ni por donde arrancar, metimos un primer año en 2013 y ya después fuimos creciendo, ganando experiencia. Comenzamos con un piloto y ya el año pasado fueron dos, en el futuro sigue abierta la posibilidad de contar con más pilotos”, señaló.

“Hoy los objetivos no es sólo participar sino también ir un poco más allá, mirar la cuestión deportiva. Ahora ya estamos pensando en la próxima largada, queremos ganar en la categoría cuatriciclos”, aseguró.

Jeremías González Ferioli, de 22 años que terminó 3ª en la categoría cuatriciclos.







De San Francisco para el mundo

Sebastián Córdoba indicó que todo el trabajo de diseño de competición, a cargo de Virginia Bordese, se hace en San Francisco. “Trabajamos con los colores de la empresa W Standard y Just One Helmets. Acá se diseña la Indumentaria formal, informal y de competición, espacios publicitarios en carpas, en los vehículos. Luego se confeccionan en Buenos Aires, Río Cuarto y Carlos Paz”, señaló.

“Todo tiene que ser de buena calidad, si se te rompe algo se caen las pautas, se trabaja todo el año para eso. Hacemos análisis de imágenes, videos, vemos de que ángulos se pueden trabajar los logos, que logos funcionan más, cada competencia es distinta”, señaló.

Enfrentan el desafío de trabajar con motos de competición, en una superficie que no es plana. “Hay que trabajar para que se vea a la distancia y que el ojo la pueda reconstruir, es un trabajo muy interesante a lo largo de todo el año e intentamos mejorarlo cada vez más. Nosotros le damos a los pilotos todo esto ya trabajado y listo”, aseguró.

Competir ante equipos oficiales, un desafío constante

Los equipos oficiales (Honda, Yamaha…) tienen el privilegio de contar con un mayor presupuesto para la preparación y la asistencia, esto significa que hay gran diferencia con los equipos privados. “No sólo eso sino que también los pilotos de los equipos oficiales durante el año compiten en el Campeonato Mundial o en el Dakar series”, comentó Sebastián.

“En argentina el rally crosscuntry está creciendo a pasos agigantados, lo que hizo Benavidez fue increíble, si bien es piloto oficial de Honda de ese equipo sólo llegó uno de cinco y fue un argentino. El talento argentino está, si lo entrenas como corresponde, le das una buena máquina y asistencia tiene tantas posibilidades de estar arriba como los demás”, aseguró.

En esta edición eso quedó muy marcado, principalmente en la categoría motos, a pesar de que fue la edición más dura de los 10 años en competencia en Sudamérica. “Marc Coma, director deportivo, quiso hacer algo complicado porque quienes prepararon la carrera en los últimos 10 años se fueron a trabajar al equipo Peugeot, entonces hubo que hacer algo distinto. La inversión de Peugeot fue tan grande que hasta se llevaron a los tipos que hacían las rutas, para los equipos oficiales fue un infierno pero fue muy equilibrado para los demás. Sino termina pasando como en la F1”, relató.

Un hincha más

La competencia se vive con mucha expectativa y ansiedad. “Yo soy sponsor pero me involucro mucho, estamos atrás de todos los detalles y corriendo con todo, cuando empiezan a completar etapas, ves que empiezan a llegar y el tuyo no llega es una desesperación terrible, uno se pone en contacto con los periodistas que están allá para saber y esa sensación de incertidumbre no cesa hasta que llega”, comentó.

“Yo ya no voy porque no hay señal, iba más pero me di cuenta que estás aislado. No tenía conexión, no sabía lo que pasaba. Como espectador a eso uno no le importa demasiado pero como sponsor y equipo lo sufrís mucho”, indicó.

Diego Martín Duplessis, de 28 años que terminó en la posición 18ª en la categoría motos.