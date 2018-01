Schiaretti: "Mañana me afeito el bigote"

El gobernador Juan Schiaretti visitó este jueves las localidades de Plaza Luxardo y Arroyito con el objetivo de inspeccionar las obras de gas que se están realizando en el departamento San Justo, en los ramales del Plan de Gasoductos Troncales pertenecientes al Sistema Este y que beneficiarán a 14 localidades de la región. Allí sorprendió a los medios de prensa y aseguró que cumplirá con una singular promesa: afeitarse el bigote por los avances en las obras.

El gobernador aseguró sentirse muy conforme con los avances de las obras y ante los medios de prensa dijo que por la alegría que le generaba, a partir de mañana viernes se afeitará el bigote. El mandatario provincial lo había prometido en agosto del año pasado para cuando los trabajos estuvieran en marcha.

"De alegría dije me voy a afeitar el bigote. Como ahora empezaron todos, mañana aparezco sin bigote. No sé por cuánto tiempo, pero mañana les voy a aparecer sin bigote, porque los últimos sistemas que faltaban de empezar eran de Arroyito a San Francisco y de San Francisco a Morteros. Así que mañana hay nuevo look. No sé cuánto tiempo", dijo Schiaretti.