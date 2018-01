El descargo de Araceli González: "“A los 5 años me manoseó un señor grande"

La entrevista que realizó Araceli González en Intrusos, en la que se refirió al feminismo, generó todo tipo de reacciones y agravios, como los dichos de Malena Pichot en Twitter, quien la trató de imbécil.

A modo de descargo, con una mezcla de bronca, impotencia y tristeza, la actriz volvió a salir en el programa que conduce Jorge Rial para defenderse de las agresiones que sufrió en las redes sociales.

“Yo no dije que el feminismo odia a los hombres. No soy feminista, no pertenezco a ningún movimiento. No me tienen que explicar qué es el feminismo. Tienen que aceptar que no soy feminista”, expresó Araceli con enojo.

Pero luego la actriz comenzó a revelar episodio que nadie sabía de su pasado: “A los 5 años me manoseó un señor grande. Y a los 10 tenía miedo de pasar por determinados lugares. Y tuve que ver bultos de hombres“, expresó.

“Sé lo que es una mujer sola, y hombres manipuladores. Pero también sé que hay hombres maravillosos. El hombre que tengo al lado me sanó”, dijo la artista en referencia a Fabián Mazzei.

“Defiendo a las mujeres luchadoras”, dijo y, quebrada por el llanto agregó: “Cuando mi mamá empezó a trabajar, la acosaron, porque era una mujer sola. Y me han pasado otra cosas. Sufrimos y no hablamos por miedo… hasta pensé en irme de este país porque no podía ocupar mi lugar”.

Para terminar, Areceli aseguró: “Sigo con mi lucha en silencio, sin que se enteren de todo lo que me pasó en la vida. Soy una militante de la vida, el amor y el respeto“.

Fuente: Exitoína.