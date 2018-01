Fiebre amarilla: este jueves comienzan a vacunar en el Hospital Iturraspe

El Ministerio de Salud de la Provincia informó que se amplió el número de vacunatorios que aplican la vacuna contra la fiebre amarilla, ante el aumento de la demanda de los últimos días.

A los centros ya existentes, en la ciudad capital se sumó el vacunatorio del ex Hospital San Roque, mientras que en el interior se añadió el vacunatorio Central de Jesús María y el Hospital Iturraspe en San Francisco.

En San Francisco, los números se repartirán por orden de llegada a partir de las 8 y de acuerdo a la cantidad de dosis que haya para colocar, señalaron desde el nosocomio público. Los interesados deben presentarse con pasaporte y DNI.

"Tiene que ser gente que sí o sí viaje a los destinos donde se solicita la vacunación contra la fiebre amarilla", aclaró el director del nosocomio público, Valentín Vicente.

Para qué zonas hay que vacunarse

La Organización Mundial de la Salud modificó el 16 de enero de 2018 la recomendación de vacunación de la fiebre amarilla: se agregó la ciudad de San Pablo, Brasil; que hasta ahora estaba exceptuada.

De esta manera, las zonas de ese país para las cuales se aconseja la vacunación son los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal (incluyendo a la capital Brasilia), Espirito Santo, Goiás, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Río de Janeiro (incluida la ciudad de Río de Janeiro), San Pablo y gran parte del estado de Bahía, incluyendo las ciudades de Salvador de Bahía y Praia do Forte.

En cambio, la vacuna no está indicada para quienes viajan a la zona costera del estado de Santa Catarina (incluyendo Florianópolis y balnearios vecinos) ni del estado de Paraná (incluyendo Curitiba). Tampoco se recomienda para gran parte del nordeste de Brasil (incluyendo los estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Río Grande do Norte, Ceará y zona centro y Norte de Piauí) o para cualquier otra región que no esté mencionada anteriormente ni incluida en el mapa incluido en el listado completo.

Además de Brasil, las áreas de riesgo corresponden a distintas regiones de Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Trinidad y Tobago, Venezuela, África y el Sudeste Asiático. También es necesaria en algunas provincias argentinas. El listado completo de áreas puede consultarse AQUÍ.

Asimismo, se informa que por las necesidades epidemiológicas del continente, que van cambiando a lo largo de la temporada, y al aumento de la demanda que se prevé durante las próximas semanas, se dispuso la ampliación de días y horarios de aplicación de esta vacuna en los siguientes centros:

Córdoba Capital

Hospital Misericordia

-Turno mañana. Desde las 8. Lunes y viernes, en el Servicio de Infectología (50 dosis). Martes, miércoles y jueves en el vacunatorio del Hospital (70 dosis)

-Turno tarde: Desde las 12.30 en el Servicio de Infectología (50 dosis), los martes, miércoles y jueves.

Vacunatorio de Epidemiología, ex Hospital San Roque (Rosario de Santa Fe 374), de lunes a viernes desde las 14 (70 dosis)

Delegación Sanitaria Federal (dependiente del Ministerio de Salud de la Nación), en 9 de Julio 356: martes, miércoles y jueves, de 9 a 15 horas, por orden de llegada.

En el interior

Hospital Gumersindo Sayago, Villa Carlos Paz (Brasil 137): Viernes a partir de las 7:30 (50 dosis).

Hospital Abel Ayerza, Marcos Juárez (Belgrano 350): temporalmente, se colocará todos los días a las 10 hs (10 dosis por día)

Asistencia Pública de Río Cuarto: jueves, a partir de las 7:30 (40 dosis).

Vacunatorio Central de Jesús María (Córdoba esq. Kennedy): lunes, miércoles y viernes de 14 a 17 (50 dosis)

Hospital Iturraspe de San Francisco: todos los jueves a partir de las 8 (100 dosis).

Sobre la fiebre amarilla

La fiebre amarilla es una infección viral que se transmite por medio de la picadura de algunas especies de mosquitos. Debido a que esta enfermedad puede ser mortal, la Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación a todas las personas a partir de los 9 meses de edad, que viajen a zonas donde exista evidencia de transmisión persistente o periódica de este virus.

Para la indicación de la vacuna se tiene en cuenta el riesgo de infección en el lugar del viaje, los requisitos de entrada al país de destino y las características de la persona que viajará, como la edad o el estado inmunitario, ya que estos factores pueden generar efectos adversos graves relacionados con la vacuna. Por ello, resulta fundamental realizar una consulta médica, al menos cuatro semanas antes de la partida, para recibir las recomendaciones correspondientes.

Los requisitos para la vacunación son tener entre uno y 60 años, viajar a lugares de riesgo y concurrir con pasaporte o DNI y el carné de vacunación. No es necesario estar en ayunas. Debe colocarse por lo menos 10 días antes del viaje.

De acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, se requiere una dosis única de vacuna contra fiebre amarilla para conferir inmunidad y protección permanente contra la enfermedad. Además, si por razones médicas un viajero no puede ser vacunado contra esta enfermedad, la persona deberá contar con el correspondiente certificado médico y, de acuerdo con la situación, se contraindica el viaje y/o se extiende certificado de exención para los que tienen causa justificada.

Para la vacuna contra la fiebre amarilla se otorga un certificado internacional. En este enlace se pueden descargar los requerimientos para dicho certificado.

Además de la vacunación, se recomienda adoptar las medidas habituales de prevención de picaduras de mosquitos, debido al riesgo de transmisión de otras infecciones endémicas como dengue, chikungunya y zika. También es importante consultar rápidamente al médico ante la aparición de fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas o vómitos y erupciones en la piel, durante el viaje o al regreso.