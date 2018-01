Héctor Roldán: "Estamos dando respuestas ante la inseguridad en Morteros"

La seguidilla de robos que afecta a Morteros, motivó la llegada a la ciudad del jefe de la Departamental San Justo, Comisario Héctor Roldán, junto al comisario Félix Quinteros, jefe de las Departamentales Norte, quienes se reunieron con el titular de la Comisaría local, Rubén Caporalli, y el Jefe de Zona, comisario Guillermo Ludueña.



Posteriormente, en conferencia de prensa, Roldán, explicó que el robo seguido de abuso del que fuera víctima una mujer durante el fin de semana está plenamente esclarecido con la detención de dos individuos que fueron identificados como Arnaudo Zárate de Ceres y Pablo Martín Pussetto de Brinkmann.



El comisario prefirió no dar detalles del hecho hasta tanto avance la Justicia e informó que los dos sujetos tenían antecedentes aunque hay esperar más tiempo para dar precisiones. Además dijo que se recuperaron los elementos robados como celular, notebook, vestimenta y otros elementos probatorios que presentaremos ante la Justicia.



Sobre la situación de inseguridad, Roldán manifestó que la Policía dio respuestas ante los robos identificando a los autores y entregando los elementos probatorios correspondientes. Pero a todo esto lo tenemos que complementar con reuniones en los Centros Vecinales, con más agentes y patrulleros para reforzar la tarea preventiva.



La Policía no debe ser el único estamento que solucione los problemas pero también conocemos que somos el nexo principal para que la gente viva tranquila, remarcó Roldán.



Consultado sobre si la seguidilla de robos responden a una situación en particular, Roldán opinó que hay varias causas aunque admitió que el delito siempre se desplaza ante el accionar policial. Hay múltiples variables que inciden en los hechos delictivos.



El comisario dijo que se está reforzando la cantidad de agentes para Morteros desde hace unos 20 días, tenemos recursos, pero además queremos destacar que la investigación policial de los hechos a sido excelente.



"Queremos que la gente siga confiando en la Policía porque estamos trabajando y dando respuestas con un gran profesionalismo aunque eso no implica que siempre busquemos la mejora del servicio. Nosotros somos optimistas en que bajaremos la cantidad de ilícitos", concluyó.

