Mascherano se despidió del Barcelona: "Se terminó un sueño"

En el acto estuvieron presentes todos sus compañeros del plantel azulgrana, ex compañeros, cuerpo técnico y la directiva "culé".

El futbolista argentino Javier Mascherano, de 33 años, se despidió este miércoles del FC Barcelona para ir a jugar al fútbol de China y, emocionado, dijo que había llegado "para cumplir un sueño y es hora de despertar".

En un acto y conferencia de prensa realizados en el Auditorio 1899 del Camp Nou, Mascherano destacó: "llegué aquí para cumplir un sueño y es hora de despertar. El sueño se terminó, pero duró más de lo que jamás yo hubiera pensado", consignó la página del club catalán, que transmitió en vivo la despedida.

Emocionado y al borde de las lágrimas, el ex futbolista de River sostuvo: "no me quedo con los títulos, sino con el día a día, con haber podido disfrutar de momentos únicos y de haber tenido la posibilidad de jugar con los mejores del mundo".

Mascherano, quien se irá al Hebei Fortune de China, donde será compañero de Ezequiel Lavezzi, estuvo franqueado por los 18 títulos que ganó durante 7 temporadas y media, en las que defendió 334 veces la camiseta del Barça: 2 Ligas de Campeones, 4 Ligas locales, 4 Copas del Rey, 2 Supercopas de España y 2 Mundiales de Clubes.