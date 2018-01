Buzos de la CIA hallaron un submarino con el que Pablo Escobar contrabandeaba droga

El submarino del narcotraficante colombiano Pablo Escobar fue hallado por buzos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Los cazadores de tesoros de la CIA encontraron el submarino con el que Escobar contrabandeaba cocaína en los Estados Unidos.

El jefe del Cartel de Medellín ganaba más de 440 millones de dólares por semana al proveer el 80 por ciento de toda la cocaína que se consumía en el país del norte.

Doug Laux y Ben Smith, exagentes de la CIA, fueron enviados a explorar las profundidades de las aguas que Escobar utilizaba como ruta para el contrabando, según detalló el diario The Sun.

La travesía para encontrar el submarino formó parte del programa “Diving For The Wreck Of Escobar's Submarine”, emitido por el canal Discovery UK.

Se estima que Escobar ocultó su increíble fortuna en distintas partes de Colombia antes de su muerte el 2 de diciembre de 1993.