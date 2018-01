Antes de viajar a Davos, Macri habló de su posible reelección

El presidente Mauricio Macri advirtió hoy que hablar de su reelección le parece "fuera de tiempo" y que aún “falta mucho” para decidir otra posible postulación a la presidencia. Sin embargo aclaró que tiene “un compromiso con los argentinos hasta el último día”.

Por otro lado, negó persecución por parte de la Justicia a dirigentes opositores y consideró una "vergüenza" las apreciaciones de el ex juez Raúl Zaffaroni respecto de que quiere que el Gobierno se vaya "lo antes posible".

Fue durante una entrevista que le concedió al canal de noticias Russia Today (RT), uno de los más importantes del país europeo que actualmente se encuentra visitando.



El mandatario nacional dijo que "Cambiemos se ha consolidado" y celebró que se haya podido "articular un trabajo en conjunto entre el PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica".

"Me comprometí para con la gente y mi tarea es ayudar a que los argentinos tengan mejor futuro",dijo Macri, y reiteró que su gobierno "seguirá reduciendo la pobreza lentamente".

"Muchos me critican porque no hemos hecho el ajuste como Argentina necesitaba, pero nosotros creíamos que los argentinos no estaban listos; por eso apostamos a hacerlo en forma gradual; acordamos con los gobernadores un pacto fiscal", para lograr un "país fuerte con una economía que no dependa de créditos externos", indicó Macri.

Inflación

"Espero que avancemos en reducir la inflación. Hemos bajado escalones, menos rápido de lo que soñábamos pero fueron muchos años de inercia, de precios regulados que no representaban el costo de los servicios, pero espero que esté en menos de un dígito en 2019 y que los argentinos piensen en su moneda, y no en el dólar", agregó.

"Lograremos que no se piense en términos de moneda de otro país", y dijo que en relación al dólar "muchos reclaman tenerlo más alto, pero la realidad es que (el precio) lo oficia el mercado". Y agregó que su gobierno debe demostrar "a los ciudadanos que los que conducimos somos responsables y cuidamos el valor de la moneda y administramos bien los impuestos que pagan los argentinos".



"La Argentina ha emprendido un cambio muy profundo, no económico sino cultural. Un cambio basado en que la política tiene que estar al servicio de la gente y para eso es fundamental decir la verdad. Esto no es una decisión de un presidente, es de una mayoría de argentinos que lo siente así", consideró.

Macri asumió durante la entrevista que en Argentina "todavía hay minorías que creen que las prácticas populistas del pasado son la mejor solución para el país", pero señaló que su gobierno trabaja sobre los valores de la cultura del trabajo y el esfuerzo personal.

"Hoy estamos trabajando sobre los valores que son los nuestros: la cultura del trabajo, el esfuerzo personal, decir la verdad, tener estadísticas confiables, una economía que se va saneando", consignó Macri.

Actores y políticos

El Presidente, al ser consultado sobre lo expresado por actores y políticos de la oposición, quienes sostienen ser perseguidos políticos por la gran cantidad de causas que tienen, afirmó: "Eso es falso: la Justicia actúa de forma independiente", y cuestionó que "en Argentina muchos festejan que no se va a juicio, que no hay condenas".

"Es una vergüenza lo que dijo Raúl Zaffaroni", consideró el jefe de Estado, ya que "como ex miembro de la Corte Suprema y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debería ser el primero en defender los valores de la democracia".

Fuente: Télam