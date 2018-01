Se le rompió la funda del celular cuando dormía y el líquido le provocó quemaduras

Muchas veces los especialistas aconsejan no dormir con el celular cerca, pero nunca pensaron que esta podía ser una de las razones para prevenir: en Río Negro una joven sufrió quemaduras de primer grado por el líquido con brillitos que tenía la funda de su celular.

El hecho ocurrió la semana pasada mientras Noelia dormía, la funda con brillitos de su smartphone se rompió y el líquido se desparramó en la cama provocando quemaduras en una pierna, un brazo y el cuello.

“Es realmente doloroso. Hoy se me está llenando de ampollas. Yo no tenía ni idea de que el ‘agüita’ en realidad es ácido. Me perjudicó hasta en mi trabajo porque no puedo usar ropa larga, tengo que curarme porque al no saber qué químico es, puedo infectar la piel", aseguró la joven de 24 años al diario Clarín.

Noelia explicó que a su celular también lo usan sus sobrinos, y que si esto les pasaba a ellos hubiese sido “terrible”, porque “su piel es mucho más sensible”.







Fuente: La Voz del Interior.