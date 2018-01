Desvalijaron kiosco de diarios: robaron unos 50 mil pesos en mercadería

El tradicional kiosco de diarios y revistas ubicado en la esquina de avenida 9 de Septiembre y Echeverría sufrió un importante robo en la madrugada de este martes. Delincuentes forzaron la una reja de protección y se llevaron una gran cantidad de mercadería, principalmente cigarrillos.

El faltante fue advertido está mañana por su propietario, Juan Carlos Allegranza, quien relató a El Periódico lo que encontró al llegar muy temprano a su lugar de trabajo.

"Cigarrillos se los llevaron a todos, no dejaron ni uno solo. Me llevaron cosas como bebidas, alfajores, yerba, azúcar, sanguches y un sobre con monedas. Me hicieron mucho daño", dijo el hombre sin ocultar su fastidio, y aclaró que de la parte de diarios y revistas no se llevaron nada.

Según el hombre, por la cantidad de cosas que se llevaron el robo fue hecho por más de un ladrón. "Uno solo no puede haber sido,por lo menos fueron dos. Después encontramos unas cajas de cigarrillos cerca de las vías, se les deben haber caído cuando se iban", agregó.

El comerciante calculó que los delincuentes actuaron durante la madrugada, aproximadamente a las 3:30.

"Justo dio la casualidad de que había comprado una gran cantidad de cajas de cigarrillos, y eso es lo que van a buscar. Entre todo lo que me sacaron son unos 50 mil pesos", añadió Allegranza.

Primer robo

El propietario contó que es la primera vez que le roban en el lugar, aunque señaló que a todos los comercios en los alrededores ya les habían robado antes. "El único que faltaba era yo, ahora me tocó", dijo.

El hombre expresó su malestar ante el accionar de los delincuentes: "Es mi única fuente de trabajo, habíamos pensando en venderlo porque trabajamos desde las 4:30 de la mañana hasta la noche. Después vienen otros y se llevan todo, da mucha bronca".

Cámaras

Tras la denuncia policial, un patrullero estuvo en el sector recolectando datos y ahora esperan tener imágenes de las cámaras de seguridad que permitan identificar a los autores del robo.