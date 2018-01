Fuerte descargo del Negro Álvarez: "Parece la dictadura"

El Negro Álvarez realizó esta mañana un fuerte descargo luego de su polémica presentación en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín. El protagonista de "Tresmendo" fue duramente cuestionado por sus "chistes subidos de tono".



En diálogo con Cadena 3 salió a responder las críticas y aseguró que la situación le hizo recordar a la dictadura.



"Esto parece la época de la dictadura desde otro punto de vista. No podes decir nada. Son chistes que no sólo yo, sino que otros humoristas cuentan del mismo tenor. No queda ningún humorista o imitador en pie porque estás denigrando a la persona", se quejó.



"No podés hacer un cuento de un patito o de un perrito porque viene la protectora de animales. Me acordé de la época de la dictadura. Yo cantaba y fuimos a Cosquín y tenías que pasar por un escritorio donde te decían: 'Dígame la letra que va a cantar'", agregó.



Señaló, en ese sentido, que continuará contando los mismos chistes. "No pienso sacarlos, porque la gente se ríe. Anoche no hubo ni un silbido, al contrario: hubo risas y palmas", sostuvo.

Fuente: Cadena 3