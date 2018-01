Anabel Cherubito reveló que también sufrió acoso sexual

La denuncia de Rita Pauls contra Tristán impulsó a otras mujeres a salir a contar sus experiencias: Cinthia Fernández recordó que también fue víctima del actor y Anabel Cherubito reveló que también vivió situaciones de acoso sexual, aunque no de parte del cómico.



En este sentido, la actriz española dijo: "Tenemos que tomarnos en serio el tema de la igualdad. Veo que ahora están cambiando las cosas. El hombre tiene que aprender que no es no".



"Supongo que en todos lados es igual, pero este medio por lo general está manejado por los hombres. Me pasó de perder trabajos por decir que no. Me conocés, soy brava. No me gusta el abuso de poder", continuó.



Y se animó a contar la experiencia humillante que le tocó vivir: "Me habían elegido para un personaje para una tira y fui a hacer la prueba de vestuario. El director me llamó a su oficina y me dijo algo desubicado. Yo lo mandé a la p... que lo p... Le dije: '¿Estás haciendo abuso de poder? ¿Estás pidiendo a cambio de un trabajo que yo me he ganado...?'. No. Siempre fui brava con eso porque no es fácil ser mujer y moverte sola".



Y según contó, al otro día la llamaron para decirle que se había quedado sin trabajo.



"Lo bueno es que ahora empiezan a creerles a las mujeres. Esto pasa mucho, hay mucho abuso de poder. Y siempre la mujer es la que queda como loca e histérica. Es horrible que te acosen o que te dejen sin trabajo", concluyó.

Fuente: Cadena 3